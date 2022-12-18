سفيان مرابط محطم الأرقام القياسية في مونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط

حصد المنتخب المغربي المركز الرابع لكأس العالم 2022، بعد الهزيمة أمام منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الإنجاز المغربي يبقى فريدًا إذ وصل للدور نصف النهائي، وحصد المركز الرابع لأول مرة في تاريخ مشاركات العرب وأفريقيا في المونديال.

إنجاز لم يكن ليتحقق لولا براعة أبناء المدرب وليد الركراكي، ومهاراتهم العالية، وأدائهم الكبير خلال مشوار البطولة، فتفوقوا على كبار المنتخبات الأوروبية، حيث هزموا بلجيكا في دور المجموعات وأقصوا إسبانيا من ثمن النهائي، وتجاوزا عقبة البرتغال في ربع النهائي، قبل أن تنتهي المغامرة أمام «الديوك» الفرنسية في نصف النهائي.

ومن بين «الأسود الأطلسية» الذين أظهروا مهاراتهم في البطولة، لمع اسم متوسط الميدان سفيان مرابط، أحد أبرز جنود المدرب وليد في معاركه المونديالية.

أرقام قياسية

حيث تفوق سفيان في الأرقام على منافسيه من كبار المنتخبات العالمية، وحطم أرقامًا قياسية سجلت في البطولة الماضية بروسيا 2018، إذ حقق الفرنسي نجولو كانتي رقمًا قياسيًا بـ67 تفوقًا في الصراعات على الكرة مع منتخب فرنسا في 2018، لكن الدولي المغربي فاز في 68 صراعًا على الكرة في 2022، مع المغرب.

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واستمرارًا لتفوق مرابط في المونديال، استعاد مرابط الكرة 57 مرة في مونديال 2022، متفوقًا على رقم الكرواتي لوكا مودريتش بـ56 استرجاعًا في 2018 والذي توج بالكرة الذهبية في العام نفسه.

وافتك متوسط الميدان المغربي الكرة في الثلث الدفاعي 15 مرة في مباريات كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، متفوقًا على رقم متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو في مونديال 2018.

نبذة عن حياته

ولد لاعب وسط فيرونتينا الإيطالي في مدينة هيوزن الهولندية 21 أغسطس 1996، وهو أخ اللاعب المغربي نور الدين مرابط والذي تألق كذلك رفقة منتخب بلاده، بدأ مسيرته الرياضية من خلال أكاديمية أوتريخت، ليجذب أنظار مسؤولي المنتخب المغربي تحت 17 عامًا، فقاموا بدعوته لتمثيل المغرب في بطولة كأس العالم للناشئين بالإمارات العام 2017، ليعود بعدها ويوقع أول عقد احترافي له مع ناديه أوتريخت.

مسيرته الكروية

بدأت مسيرته الكروية عقب الظهور المميز في بطولة الناشئين، ليبدي نادي فاينورد الهولندي اهتمامًا به، وينتقل إليه في صيف 2017 بصفقة قيمتها 4 ملايين يورو، لم يشارك سفيان كثيرًا رفقة فاينورد، ليقرر الأخير بيعه لكلوب بروج البلجيكي في 2018، ويخرج في إعارة إلى هيلان فيرونا الإيطالي بعدها بعام، ثم يتألق مرابط مع فيرونا، ويقرر النادي الإيطالي شراء عقده، وذلك وفق موقع «ترانسفير ماركت».

لفت سفيان مرابط أنظار كشافي نادي فيرونتينا الإيطالي، فقرروا شراءه في يناير العام 2020، وتركوه في فريقه فيرونا كإعارة لآخر العام، ويعود بعدها لصفوف فيرونتينا، ويبدأ مشواره المتألق، ليجري استدعاؤه لتمثيل المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2022، وهناك جذب مرابط أنظار كبار الأندية الأوروبية، حيث تهتم به أندية ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين، وأتليتيكو مدريد الإسباني، وذلك بناء على موقع «ترانسفير ماركت».