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التشكيلة الرسمية.. ميسي ومبابي يقودان منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 04:25 مساء
التشكيلة الرسمية.. ميسي ومبابي يقودان منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي المونديال
الأرجنتيني ليونيل ميسي يمينًا، والفرنسي كيليان مبابي يسارًا. (أرشيفية:الإنترنت)
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أعلن المدرب الفرنسي ديديه ديشامب تشكيلة منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، لمواجهة المنتخب الأرجنتيني على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وإليكم كامل التشكيلة:
حراسة المرمى: هوجو لوريس
خط الدفاع: جول كوندي ــ دايوت أوباميكانو ــ رافائيل فاران ــ ثيو هيرنانديز
خط الوسط: أدريان رابيو ــ أوريلين تشاوميني ــ أنطوان جريزمان
خط الهجوم: كيليان مبابي ــ أوليفيه جيرو ــ عثمان ديمبيلي

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كما أعلن المدرب ليونيل سكالوني تشكيلة منتخب الأرجنتين، قبل أن يجري تغييرًا عليها، بإقحام الجناح أنخيل دي ماريا أساسيًا، ليجاور ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز في الهجوم.

وإليكم تشكيلة الأرجنتين كاملة:
حراسة المرمى: إيمي مارتينيز
خط الدفاع: نهويل مولينا ــ كرستيان روميرو ــ نيكولاس أوتاميندي ــ ماركوس أكونيا
خط الوسط: دي باول ــ إينزو فيرنانديز ــ ماك إليستر
خط الهجوم: أنخيل دي ماريا – ليونيل ميسي – جوليان ألفاريز

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