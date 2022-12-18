التشكيلة الرسمية.. ميسي ومبابي يقودان منتخبي الأرجنتين وفرنسا في نهائي المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المدرب الفرنسي ديديه ديشامب تشكيلة منتخب فرنسا في نهائي كأس العالم 2022، لمواجهة المنتخب الأرجنتيني على ملعب لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وإليكم كامل التشكيلة:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: جول كوندي ــ دايوت أوباميكانو ــ رافائيل فاران ــ ثيو هيرنانديز

خط الوسط: أدريان رابيو ــ أوريلين تشاوميني ــ أنطوان جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي ــ أوليفيه جيرو ــ عثمان ديمبيلي

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كما أعلن المدرب ليونيل سكالوني تشكيلة منتخب الأرجنتين، قبل أن يجري تغييرًا عليها، بإقحام الجناح أنخيل دي ماريا أساسيًا، ليجاور ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز في الهجوم.