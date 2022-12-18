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تقارير صحفية ترصد ما بين 15 و 180 مليون دولار لبيكهام من وراء الترويج لمونديال قطر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 03:10 مساء
تقارير صحفية ترصد ما بين 15 و 180 مليون دولار لبيكهام من وراء الترويج لمونديال قطر
الدولي الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام. (فرانس برس)
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أدلى الدولي الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، بأول تصريح علني له عن دوره المثير للجدل كسفير لمونديال قطر 2022، معربًا لجريدة «نيويورك تايمز» الأميركية عن اعتقاده بأن «الرياضة لديها القدرة لتكون قوة من أجل الخير في العالم»، وزعمت الجريدة في مقالة بعنوان «الناطق الصامت لكأس العالم» أن قطر أصيبت بخيبة أمل لعائداتها على استثماراتها لأن لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق لم يظهر علنًا كثيرًا خلال المونديال.

وأشارت التقارير الأولية العام الماضي، إلى أن بيكهام، مالك نادي إنتر ميامي الأميركي، البالغ من العمر 47 عامًا كان يتقاضى 180 مليون دولار على مدى 10 سنوات للترويج لقطر، لكن التقارير الأخيرة تشير إلى أنه سيتلقى نحو 15 مليون دولار سنويًا لمدة ثلاث سنوات مع خيار التمديد.

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وادعت الجريدة أيضًا أن بيكهام، الذي شارك في مونديالات 1998 و2002 و2006 مع «الأسود الثلاثة»، وضع شروطًا صارمة على ظهوره وأنه بدا محميًا من الأسئلة المتعلقة بقضايا مثل القوانين القطرية المتعلقة بالمثلية الجنسية، وردًا على المقالة، أصدر المكتب الإعلامي لبيكهام بيانًا قال فيه «لقد شارك ديفيد في عدد من بطولات كأس العالم وغيرها من البطولات الدولية الكبرى كلاعب وسفير، وكان يؤمن دائمًا بأن الرياضة لديها القدرة على أن تكون قوة من أجل الخير في العالم»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف «نحن نتفهم أن هناك وجهات نظر مختلفة ومتينة حيال الانخراط في الشرق الأوسط، لكننا نرى أنه من الإيجابي أن النقاش في شأن القضايا الرئيسية قد تم تحفيزه مباشرة من خلال كأس العالم الأولى التي تقام في المنطقة»، وتابع البيان «نأمل أن تؤدي هذه المحادثات إلى مزيد من التفاهم والتعاطف تجاه جميع الناس وأن يتحقق التقدم».

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