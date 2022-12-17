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بلال الخنوس ابن الـ18 يحقق أمل جده في تمثيل المغرب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 17 ديسمبر 2022, 10:11 مساء
بلال الخنوس ابن الـ18 يحقق أمل جده في تمثيل المغرب
الشاب المغربي بلال الخنوس من مباراة بلاده أمام كرواتيا في كأس العالم، 17 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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منح مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي الفرصة لأصغر لاعب عربي يشارك في كأس العالم، في مباراة تحديد المركز الثالث للمونديال أمام المنتخب الكرواتي، ليحقق الشاب اليافع بلال الخنوس، أمنية جده بتمثيله بلد جذوره.

وقالت والدته في تصريح لموقع «سبورتسا البلجيكي»: «طلب جده منه اللعب لمنتخب المغرب، فلم يتأخر بلال في ذلك، كان من الرائع أن يختاره المدرب للمشاركة في نهائيات كأس العالم وهو بعمر الـ18»، وذلك وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وحصل الخنوس على فرصته، فبعد ست مباريات حقق فيها المغرب إنجازًا تاريخيًا وأصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، أعطى الركراكي الفرصة لبلال ليكون أصغر لاعب في تشكيلته الأساسية.

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بدا بلال الخنوس المولود في 10 مايو 2004 مرتبكًا في بداية اللقاء، لكن قدوته حكيم زياش قام بتحفيزه ودفعه للعب دون توتر، ليدخل شيئًا فشيئًا لأجواء اللقاء، ويقوم بدوره بشكل جيد، في الدقائق 55 التي شارك بها.

أول فرصة في الملعب
وظهرت أولى ومضاته الهجومية في الدقيقة 32 بتمريرة حريرية في عمق الدفاع الكرواتي لزميله سفيان بوفال، لكن الأخير أهدرها، قبل أن يعانده الحظ في الدقيقة 42، حين فقد الكرة أمام المهاجم الكرواتي ميسلاف أورتشيتش، الذي سجل الهدف الثاني لكرواتيا، لكنه عاد من غرفة الملابس ليكمل بعض الدقائق في الشوط الثاني، قبل أن يقرر المدرب وليد إشراك زميله عز الدين أوناحي بدلًا منه.

اختار اللعب للمغرب فهزم بلجيكا بثنائية
وُلد الخنوس في الضواحي الشمالية للعاصمة البلجيكية بروكسل، وهو أحد 14 لاعبا في تشكيلة المغرب مولودين خارج البلاد، بدأ مسيرته في فريق الأشبال بنادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل إلى نادي غنك بعد عشر سنوات قضاها رفقة العريق أندرلخت.

وحمل بلال ألوان قميص منتخب بلجيكا في الفئات السنية 15 و 16 و 18 عامًا، قبل أن يختار تمثيل المغرب في كأس العالم، ويقع في نفس المجموعة مع منتخب بلجيكا، التي هزمها «أسود الأطلس» بهدفين نظيفين.

قال بعد الفوز على «الشياطين الحمر»: «هذا رائع، قاتلنا حتى النهاية، سجلنا هدفين جميلين، وعلّق على أسلوب فريقه، هذا أسلوبنا أن نترك الخصم يلعب ونستفيد من أخطائه».

ينقصه الحسم
وقّع متوسط الميدان المغربي في 2020 على أول عقد احترافي له، وفي موسم 2022-2023 خاض 15 مباراة في الدوري البلجيكي مع غنك ومرر كرة حاسمة، ليقول مدرّب غنك فاوتر فرانكن عنه: «يضيف بلال الاستقرار للفريق، لكن أعتقد أنه يمكنه تقديم المزيد، وأن يكون أكثر حسمًا».

مدرب بلجيكا قدم له دعوة
يروي اللاعب المقدرة قيمته السوقية بـ4.5 مليون يورو بحسب موقع «ترانسفرماركت»، أن مدرب بلجيكا المستقيل الإسباني روبرتو مارتينيس حاول استقدامه إلى مركز تدريب بلجيكا، لكنه رفض مفضلاً اللعب مع بلد جذوره، قائلًا: «اختيار المغرب قرار نهائي بالنسبة لي، وأنا فخور جدًا بفعل ذلك من أجل أجدادي».

وأضاف بلال: «لا أصدّق أني أعيش هذه التجربة بعمر الثامنة عشرة، وأن أكون بين هذه الكوكبة الرائعة من اللاعبين، زيّاش يُعدّ قدوة لي، أشاهده مذ كنت طفلا يلعب مع أياكس أمستردام. وها أنا اليوم أجلس بجانبه في غرف الملابس، هذا رائع حقًا».

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