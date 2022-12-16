وفاة الدولي الصربي السابق سينيشا ميهايلوفيتش عن 53 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

توفي الدولي الصربي والمدرب السابق سينيشا ميهايلوفيتش عن 53 عامًا بعد أن خسر معركته مع سرطان الدم، وفق ما أعلنت عائلته في بيان الجمعة.

ونعت زوجته أريانا وأطفالهما الخمسة في بيان نشرته وكالة أنسا الإيطالية «الموت الظالم والمبكر»، لميهايلوفيتش الذي احترف في إيطاليا مع روما وسمبدوريا ولاتسيو وإنتر قبل أن يصبح مدربًا لبولونيا وأندية عدة، وذلك وفق وكالة فرانس برس.

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