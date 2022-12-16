وفاة الدولي الصربي السابق سينيشا ميهايلوفيتش عن 53 عامًا...

توفي الدولي الصربي والمدرب السابق سينيشا ميهايلوفيتش عن 53 عامًا بعد أن خسر معركته مع سرطان الدم، وفق ما أعلنت عائلته في بيان الجمعة.
ونعت زوجته أريانا وأطفالهما الخمسة في بيان نشرته وكالة أنسا الإيطالية «الموت الظالم والمبكر»، لميهايلوفيتش الذي احترف في إيطاليا مع روما وسمبدوريا ولاتسيو وإنتر قبل أن يصبح مدربًا لبولونيا وأندية عدة، وذلك وفق وكالة فرانس برس.
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الدوري الإيطالي ينعي المدرب
ونعى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على موقع تويتر، النجم الصربي الذي توفي: «الدوري الإيطالي حزين للغاية لوفاة سينيسا ميهايلوفيتش، أيقونة كرة القدم والحياة».
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