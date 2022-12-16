  • Alwasat News
Atwasat

اليوم 4 مباريات مهمة في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 16 ديسمبر 2022, 12:46 مساء
اليوم 4 مباريات مهمة في «دورينا»
من مباراة الاتحاد المصراتي والخمس ضمن الأسبوع السادس للدوري الليبي الممتاز، 3 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
alwasat radio

يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع خمس مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، ضمن منافسات الجولة الثامنة، والتي تنقل عبر قناة الوسط «WTV».

تستهل مباريات الجولة بمواجهة قوية، إذ يستضيف فريق دارنس نادي الأخضر على ملعبه، في صراع على تحديد المركز الثالث، والحفاظ مكانهما في الترتيب العام، حيث يفرق بين الاثنين نقطة واحدة في جدول الترتيب (الأخضر ثالثًا بـ12، ودارنس رابعًا بـ11 نقطة)، وتنطلق المباراة في الثالثة ظهرًا، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويلتقي بملعب بنينا الجاران التحدي والأهلي بنغازي بـ 14 نقطة، ويسعى الأهلي لتأكيد صدارته للجدول، قبيل ختام مرحلة الذهاب من الدوري، وتنطلق ركلة البداية في تمام السابعة مساءً.

وبملعب الزاوية الخمس متذيل ترتيب المجموعة الثانية بنقطتين فقط، يحل ضيفًا على الأولمبي صاحب الترتيب الخامس بـ10 نقاط، وعلى ملعب مصراتة، يستضيف السويحلي فريق المحلة، وعينه على اقتناص المركز الثاني في حالة تعثر منافسيه اللذين سيلعبان مباريات قوية، وستذاع المباريات مسجلة عبر قناة الوسط.

- عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»
- انطلاق الجولة الثامنة من دورينا بمواجهات قوية

يواجه الأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني فريق المدينة السابع، على ملعب الجميل في تمام الثالثة والنصف ظهرًا، وستنقل المباراة عبر قناة الوسط «WTV».

مباريات السبت
وتستكمل الجولة غدًا السبت، بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلاقي النصر فريق شباب الجبل على ملعب شهداء بنينا في تمام السابعة مساءً، وتنقلها كذلك قناة الوسط «WTV».

ويلتقي على ملعب مصراتة فريق الاتحاد المصراتي وضيفه الاتحاد، فيما سيواجه أبوسليم فريق أساريا على ملعب الزاوية، وتنطلق المباراتان في تمام الثالثة والنصف ظهرًا، وتنقل عبر قناتي الوسط الأولى والثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي

كاركاتير خيري - فضيحة فساد بالبرلمان الأوروبي
كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»

كوريا الشمالية تختبر محركا يعمل بالوقود الصلب «بقوة دفع كبيرة»
باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية

باتيلي يستمع لأفكار ممثلي «ملتقى حوار الشباب» حول معالجة الأزمة السياسية
بعد توديع المونديال.. إقالة مدرب منتخب البرتغال

بعد توديع المونديال.. إقالة مدرب منتخب البرتغال
العدد 369: تسونامي أبوعجيلة.. وصدمة الدين الداخلي

العدد 369: تسونامي أبوعجيلة.. وصدمة الدين الداخلي
بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين

بايدن يدعو إلى تمثيل أفريقيا في مجموعة العشرين
كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال

كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال
«الجويفي» يقبل استقالة تسييرية الأهلي طرابلس ويأذن بإجراء انتخابات

«الجويفي» يقبل استقالة تسييرية الأهلي طرابلس ويأذن بإجراء انتخابات
مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي

مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي
هاري يستهدف شقيقه وليام في آخر حلقات مسلسله على «نتفليكس»

هاري يستهدف شقيقه وليام في آخر حلقات مسلسله على «نتفليكس»
الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر

الوجه الآخر للأرجنتين.. فرحة المونديال في مقابل التضخم المرتفع وهموم الفقر
عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»

عقوبات وغرامات مالية على اللاعبين والمرافقين والأندية في «دورينا»
الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»

الصادق الغرياني يصف القضاء بـ«الغافل» ويعتبر أبوعجيلة «مجرما»
«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي

«لم أكن أعلم».. إيفا كايلي تتبرأ من فضيحة فساد هزت البرلمان الأوروبي
بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف تي إكس»

بعدما تبخرت ثروته وأفلست شركته.. محكمة أميركية توجه اتهامات بالاحتيال لرئيس «إف ...
«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة خاصة من مصراتة إلى مالطا

«ذا غارديان»: جهاز دعم الاستقرار احتجز أبوعجيلة بمنزله وأميركيون نقلوه بطائرة ...
خلال مثوله أمام محكمة أميركية.. أبوعجيلة يرفض الحديث قبل الاجتماع بمحاميه

خلال مثوله أمام محكمة أميركية.. أبوعجيلة يرفض الحديث قبل الاجتماع بمحاميه
المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)

المغبوب يوصي بالعودة للإجراءات الوقائية مع انتشار الإنفلونزا (فيديو)
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)
المغرب يضخ لأفريقيا طاقة أمل جديدة (صور)
مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي
مهاجم المنتخب الفرنسي: نسعى للاحتفاظ باللقب العالمي
ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»
ريال مدريد يظفر بالموهبة البرازيلية الشابة «هيندريك»
كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال
كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال
بعد توديع المونديال.. إقالة مدرب منتخب البرتغال
بعد توديع المونديال.. إقالة مدرب منتخب البرتغال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة
طرد لاعب المنتخب المغربي وليد شديرة...
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع
رونالدو يصل للمباراة 196 دوليا معادلا الكويتي بدر المطوع...
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو
«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو...
الرياضة الليبية تودع أحد رموزها «عمر أبورقيقة»
الرياضة الليبية تودع أحد رموزها «عمر أبورقيقة»...
شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال
شكوك حول مشاركة ثلاثي الدفاع المغربي أمام البرتغال...
المزيد
مونديال الأندية: المغرب يستضيف نسخة 2022 في فبراير المقبل
مونديال الأندية: المغرب يستضيف نسخة 2022 في فبراير المقبل...
اليوم 4 مباريات مهمة في «دورينا»
اليوم 4 مباريات مهمة في «دورينا»...
المغرب يحتج رسميا على «الظلم التحكيمي» أمام فرنسا
المغرب يحتج رسميا على «الظلم التحكيمي» أمام فرنسا...
بعد توديع المونديال.. إقالة مدرب منتخب البرتغال
بعد توديع المونديال.. إقالة مدرب منتخب البرتغال...
كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال
كيليان يدعم صديقه حكيمي بعد الخسارة في نصف نهائي المونديال...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط