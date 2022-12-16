اليوم 4 مباريات مهمة في «دورينا»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد، اليوم الجمعة، مع خمس مباريات في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا»، ضمن منافسات الجولة الثامنة، والتي تنقل عبر قناة الوسط «WTV».

تستهل مباريات الجولة بمواجهة قوية، إذ يستضيف فريق دارنس نادي الأخضر على ملعبه، في صراع على تحديد المركز الثالث، والحفاظ مكانهما في الترتيب العام، حيث يفرق بين الاثنين نقطة واحدة في جدول الترتيب (الأخضر ثالثًا بـ12، ودارنس رابعًا بـ11 نقطة)، وتنطلق المباراة في الثالثة ظهرًا، وتنقلها قناة الوسط الثانية «WTV2».

ويلتقي بملعب بنينا الجاران التحدي والأهلي بنغازي بـ 14 نقطة، ويسعى الأهلي لتأكيد صدارته للجدول، قبيل ختام مرحلة الذهاب من الدوري، وتنطلق ركلة البداية في تمام السابعة مساءً.

وبملعب الزاوية الخمس متذيل ترتيب المجموعة الثانية بنقطتين فقط، يحل ضيفًا على الأولمبي صاحب الترتيب الخامس بـ10 نقاط، وعلى ملعب مصراتة، يستضيف السويحلي فريق المحلة، وعينه على اقتناص المركز الثاني في حالة تعثر منافسيه اللذين سيلعبان مباريات قوية، وستذاع المباريات مسجلة عبر قناة الوسط.

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يواجه الأهلي طرابلس صاحب المركز الثاني فريق المدينة السابع، على ملعب الجميل في تمام الثالثة والنصف ظهرًا، وستنقل المباراة عبر قناة الوسط «WTV».

مباريات السبت

وتستكمل الجولة غدًا السبت، بإقامة ثلاث مباريات، إذ يلاقي النصر فريق شباب الجبل على ملعب شهداء بنينا في تمام السابعة مساءً، وتنقلها كذلك قناة الوسط «WTV».

ويلتقي على ملعب مصراتة فريق الاتحاد المصراتي وضيفه الاتحاد، فيما سيواجه أبوسليم فريق أساريا على ملعب الزاوية، وتنطلق المباراتان في تمام الثالثة والنصف ظهرًا، وتنقل عبر قناتي الوسط الأولى والثانية.