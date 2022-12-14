مدرب المنتخب الكرواتي: ميسي أفضل لاعب في العالم حاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مدرب المنتخب الكرواتي زالاتكو داليتش بأداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهة المنتخبين في نصف نهائي كأس العالم 2022، والتي انتهت بتأهل «التانجو» إلى المباراة النهائية بفوزه بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وقال زلاتكو في مؤتمر صحفي بعد اللقاء: «كنا نستحوذ على الكرة وقدمنا مباراة كبيرة، لكن المنتخب الأرجنتيني استطاع إحراز هدفين في وقت صعب، بينما افتقدنا نحن إنهاء الهجمات لتسجيل الأهداف، ورغم التأخر في النتيجة حاولنا العودة في المباراة، لكن لاعبي الأرجنتين سجلوا الثالث ما صعب من مهمتنا»، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأشار داليتش إلى أن الدفاع الكرواتي لم يكن في كامل تركيزه، حيث افتقد للشراسة في التعامل مع الكرات الأرجنتينية في المنطقة، وارتكبوا عديد الأخطاء التي كلفتهم التأخر في النتيجة أمام منتخب قوي، فيما افتقدت كرواتيا للفاعلية التي تترجم سيطرتها على الكرة وإحراز الأهداف.

وأكد المدرب أن منتخب بلاده لم يكن في يومه من حيث الفاعلية المطلوبة لذلك كان طبيعيا ألا يسجل الأهداف وبالمقابل تلقى أهدافا ثلاثة حسمت المباراة لصالح منتخب الأرجنتين رغم محاولات حارس مرمى منتخب بلاده دومنيك ليفاكوفيتش الذي تصدى للعديد من الكرات.

أفضل لاعب في العالم

وبسؤاله عن ميسي قال المدرب الكرواتي: «ميسي قاد بلاده إلى النهائي، لقد قدم كل شيء أمامنا، سجل وصنع وراوغ، إنه أفضل لاعب في العالم حاليًا».

وأوضح زالاتكو أن منتخب «التانجو» استحق الفوز، والوصول للمباراة النهائية بعد أدائه في المباراة، فيما أكد على تجهيز المنتخب الكرواتي لمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.