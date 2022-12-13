أميركا تفرض العلم المحايد شرط الظهور الأولمبي للروس في 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤولون أن اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية تدعم خطوة السماح للرياضيين الروس والبيلاروس في المشاركة في أولمبياد باريس 2024، شريطة أن ينافسوا تحت «علم محايد»، وقال المسؤولون الأميركيون إن هناك اهتمامًا بالإجماع من المندويبن لعقد قمة للجنة الأولمبية الدولية للتوصل إلى مسار يسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالعودة إلى المنافسات، بعد أن تم عزل البلدين عن الرياضة الدولية منذ أن شنت روسيا غزوها على أوكرانيا في فبراير الماضي.

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قالت رئيسة اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية سوزان لايونز خلال مؤتمر عبر الفيديو «إن نسيج الحركة الأولمبية في خطر إذا لم يُمنح الرياضيون فرصة التنافس بصفة محايدة». وأضافت في هذا الصدد «أثير نقاش طويل حول ما إذا كان الرياضيون الذين صدف أنهم ولدوا في روسيا وبيلاروس ولديهم جوازات سفر من هاتين الدولتين، لديهم مسار يمكنهم من خلاله التنافس كرياضيين نظيفين ومحايدين في المستقبل»، بحسب «فرانس برس».

وتابعت «أعتقد أن هناك قدرًا جيدًا من الرغبة في أن يحدث ذلك بمرور الوقت لأن مهمتنا هي جمع العالم معًا في سلام من خلال الرياضة. منع الرياضيين من التنافس من الصعب أن تقبل به الحركة الأولمبية»، وضمت القمة الأولمبية التي عقدت الأسبوع الماضي مندوبين من الحركة الأولمبية بالإضافة إلى ممثلين عن اللجان الأولمبية الأميركية والصينية والروسية. لم يحضر الاجتماع أي ممثل أولمبي أوكراني.