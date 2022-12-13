تبرئة نيمار من تهم فساد في علاقته ببرشلونة والشركة صاحبة الدعوة تطلب استرداد 35 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

برأت محكمة في إسبانيا، الثلاثاء، النجم الدولي البرازيلي نيمار من تهم فساد تتعلق بصفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني من سانتوس في 2013. وقالت المحكمة في بيان إن القضاة قرروا أيضا تبرئة المتهمين التسعة الذين حوكموا في هذه القضية، بالإضافة إلى نيمار، شمل ذلك والديه، نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، نادي سانتوس ورئيسه السابق أوديليو رودريغيز فيليو، والشركة التي أسسها والدا نيمار لإدارة أعماله.

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بدأت محاكمة نيمار في منتصف أكتوبر الماضي في برشلونة، قبل شهر واحد فقط من انطلاق كأس العالم في قطر، حيث خرج نيمار رفقة «السيليساو» الجمعة من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح، وكان المدعي العام وجه اتهامات فساد ضد نيمار، مطالبًا بسجنه لمدة عامين وبفرض غرامة قدرها 10 ملايين يورو. لكن في خطوة مفاجئة أسقط تهم الفساد والاحتيال ضد جميع المتهمين في نهاية أكتوبر، بحسب «فرانس برس».

شركة استثمار برازيلية رفعت دعوى قضائية في 2015

رفعت شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية «دي أي إس»، التي كانت تملك 40 في المئة من حقوق نيمار الرياضية عندما كان في سانتوس، دعوى قضائية في 2015 تزعم أنها تعرضت للاحتيال في صفقة انتقال اللاعب إلى برشلونة. وزعمت أن نيمار وبرشلونة وسانتوس تواطأوا لإخفاء التكلفة الحقيقية لانتقاله، وبالتالي لم تحصل على المبلغ الذي تستحقه من هذه الصفقة. كما زعمت أنه لم يتم إبلاغها بوجود عقد حصري في العام 2011 بين نيمار وبرشلونة.

لكن الاعاء الإسباني، الذي شارك في البداية وجهة نظر الشركة، قال في وقت لاحق إن مزاعم الشركة لا تستند إلى «أدلة»، وخلص إلى أن القضية تتعلق بالعدالة المدنية وليست الجنائية. على الرغم من أن المدعين أسقطوا التهم، استمرت القضية لأن المحكمة كانت تنظر أيضًا في لائحة تهم منفصلة قدمتها «دي أي إس»، وفق ما يسمح القانون الإسباني.