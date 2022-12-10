مدرب المنتخب الكرواتي: لا نخشى مواجهة ميسي ونستطيع عبور الأرجنتين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش أن منتخب بلاده لا يخشى مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022، والتي ستجمع بينهما على ملعب لوسيل.

وقال داليتش: «لن نعتمد على الرقابة رجل لرجل لإيقاف ميسي، سنسعى لإيقافه بانضباطنا الدفاعي كمجموعة واحدة، نعلم أن ليونيل يحب الاحتفاظ بالكرة ويطلبها كثيرًا، لكن دورنا هو حرمانه منها»، وذلك وفق تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة والتي نقلتها وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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وأضاف زلاتكو: «سنفعل ما نحن جيدون فيه، ندافع ككتلة واحدة، ونبقى قريبين من ميسي ونراقبه جيدًا، لن نخشى مواجهته، تمامًا كما فعلنا أمام البرازيل، لن نواجه ميسي وحده، ولكن المنتخب الأرجنتيني ككل يستحق الاحترام، سنقوم بتحليل أدائهم وننظر كيف سنواجههم».

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وتابع: «ميسي هو قائد المنتخب ومحركهم الرئيسي، الذي يلعب بطريقة عظيمة ويرفع اسم المنتخب الوطني، لكن الأرجنتين تملك عديد اللاعبين الشباب، الذين يحملون الخطورة الكبيرة بين أقدامهم».

وأردف مدرب المنتخب الكرواتي: «علينا التركيز على لعبنا، ونقدم أفضل ما لدينا، وسنفوز بالمباراة، الأرجنتين ظهروا أنهم معرضون لتلقي الأهداف، لقد استقبلوا هدفين في آخر عشر دقائق أمام هولندا، وبالكاد تأهلوا، لا يجب أن ننسى هزيمة السعودية كذلك، يمكننا إلحاق الضرر بهم والعبور إلى النهائي الثاني لنا تواليًا».