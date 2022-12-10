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لحظة بلحظة .. الشوط الثاني مباراة المغرب والبرتغال (1-0)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 ديسمبر 2022, 05:56 مساء
لحظة بلحظة .. الشوط الثاني مباراة المغرب والبرتغال (1-0)
المغربي حكيم زياش في صراع على الكرة من مباراة المغرب والبرتغال ضمن منافسات كأس العالم 2022. (الإنترنت)
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انطلاق الشوط الثاني من مواجهة المنتخب المغربي ونظيره منتخب البرتغال، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2022، في المباراة التي تقام على ملعب الثمامة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم «أسود الأطلس» بهدف نظيف سجله المهاجم يوسف نصيري في الدقيقة 42.

- لحظة بلحظة بالصور.. الشوط الأول ينتهي بتقدم المغرب بهدف نظيف على البرتغال (1-0)
- تشكيلة المغرب والبرتغال ضمن ربع نهائي كأس العالم

دقيقة 45: انطلاق الشوط الثاني.

دقيقة 48: عرضية خطيرة من حكيم زياش ورأسية من يوسف النصيري، ودربكة في منطقة «الست ياردات»، وتخرج خارج الملعب، في كرة خطرة للمغرب.

دقيقة 51: دخول كرستيانو رونالدو بديلا لروبن نيفيس 
ودخول كذلك المدافع جواو كانسيلو بديلًا لرافاييل غيريرو

دقيقة 53: عرضية من كرستيانو فور دخوله إلى داخل منطقة الجزاء، والحارس بونو يتصدى لها ببراعة.

دقيقة 55: سفيان بوفان يتوغل ويتعدى من دفاعات المنتخب البرتغالي وتسديدة خطيرة من أوناهي، ولكن تعلو العارضة.

دقيقة 56: إصابة لالمدافع المغربي رومان سايس .

دقيقة 58: رأسية من المهاجم البرتغالي غونسالو راموس ولكن تمر جانبية.

دقيقة 63: تسديدة قوية فوق العارضة المغربية بقدم البرتغالي برونو فرنانديز.

سجل يوسف النصيري ثلاثة أهداف لمنتخب المغرب في نسختي كأس العالم من ثلاث تسديدات على المرمى

دقيقة 65: تغييرين للمنتخب المغربي بخروج سليم أملاح ويعوضه بدر بانون
ويوسف النصيري ويعوضه وليد شديرة.

دقيقة 68: تغييران للمنتخب البرتغالي بنزول رافائيل لياو بديلًا لغونسالو راموس.
ودخول فيتور فيريرا بديلاً لأوتافيو.

دقيقة 70: تمريرة من كرستيانو رونالدو لزميله سيلفا ولكن تخرج خارج الملعب.

دقيقة 73: عرضية من كانسلو وترتطم في قدم عز الدين أوناحي وتتحول للركنية.

دقيقة 74: عرضية خطيرة من برونو فرنانديز، ويخرج لها الحارس بونو ولكنه لم يستطع الوصول لها وتمر جانبية.

دقيقة 75: وليد شديرة يضيع كرة خطيرة جدًا للمنتخب المغربي.

دقيقة 80: تبديلان للمنتخب المغربي بخروج حكيم زياش وسفيان بوفال ودخول زكريا أبو خلال ويحيى جبران.

دقيقة 81: تسديدة قوية جدًا من البرتغالي برناندو سيلفا ولكن الحارس العملاق ياسين بونو يخرج الكرة ببراعة.

دقيقة 84: فاول في منتصف الملعب للمنتخب المغربي وهدوء حذر يسيطر على المباراة.

دقيقة 86: يخرج الكرة العرضية خارج الملعب وسط اعتراضات من المنتخب البرتغالي والمطالبة بركلة جزاء.

دقيقة 87: فاول للمنتخب المغربي بعد تدخل على أوناهي في منتصف الملعب وإنذار أصفر للاعب البرتغال بيتينيا.

دقيقة 89: الكرة في حوزة المنتخب المغربي ودقيقة على انتهاء الوقت الأصلي للمبارة.

الدقيقة 90: شديرة يهدر مرتدة خطيرة للمغرب كادت تريح الفريق في آخر دقائق المباراة

الحكم يحتسب ثمان دقائق وقت بدل من ضائع

الدقيقة 91: كرستيانو رونالدو إنفراد ولكن بونو في الموعد.

الدقيقة 93: طرد للاعب المنتخب المغربي وليد شديرة.

الدقيقة 96: زكريا أبو خلال يهدر إنفراد صريح بالمرمى البرتغالي ويهدر أهم فرص المباراة.

نهاية المباراة بفوز المنتخب المغربي

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