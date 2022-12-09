الركراكي: نسعى لمواصلة كتابة التاريخ

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، سعي منتخب بلاده للفوز، غدًا السبت، أمام نظيره منتخب البرتغال، ضمن الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، ومواصلة كتابة التاريخ.

ووصل المنتخب المغربي لهذا الدور بعد إقصاء المنتخب الإسباني، ليكون أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية من المونديال، ورابع منتخب أفريقي.

وقال الركراكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «نحن الحصان الأسود للبطولة، وسنظل نلعب لتحقيق الفوز فقط، وسنقدم أفضل ما لدينا لنواصل كتابة التاريخ، يقف خلفنا قارة أفريقيا كاملة، وكذلك العرب جميعًا، وسنسعى لإسعادهم جميعًا، وتحقيق تطلعاتهم».

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وأضاف وليد: «نكن كل الاحترام للمنتخب البرتغالي وقمنا بتحليله جيدًا، لديهم لاعبون مميزون على مستوى الهجوم، لكننا أيضًا مميزون، سنخوض لقاء صعبًا، والمباراة ستحسمها تفاصيل صغيرة، سنفعل ما نحن جيدون فيه، وسنحاول خلق الصعوبات للبرتغال».

السعي لمواصلة المفاجآت

وأكد مدرب المنتخب المغربي سعيه لصنع مفاجأة سارة لشعب المغرب، بإقصاء المنتخب البرتغالي من المونديال، إذ قال: «سنواجه منتخبًا من الأفضل في العالم، ويملك أفضل لاعب في التاريخ (كريستيانو رونالدو)، لن نحاول التركيز على الخصم، سنفكر في أنفسنا فقط ونحاول عدم ارتكاب أخطاء، لمحاولة إقصاء البرتغال».