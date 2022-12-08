دي لا فوينتي خلفا لإنريكي في تدريب إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين لويس دي لا فوينتي مدربا لمنتخبه الأول، بعد دقائق من إقالة لويس إنريكي الذي فشل في قيادة «لا روخا» إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

وقال الاتحاد الإسباني في بيان له، إن دي لا فوينتي سيقدم يوم الإثنين المقبل، فيما سيبدأ مشواره في مارس المقبل، عبر بوابة تصفيات كأس أوروبا 2024 والمقررة في ألمانيا، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية.

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وعمل دي لا فوينتي منذ 2013 مع منتخبات الفئات العمرية لإسبانيا، وفيما كان يلعب كظهير أيسر ضمن فرق أتلتيك بلباو وإشبيلية وألافيس في الثمانينيات والتسعينيات.