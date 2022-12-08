«فيفا» يوقع غرامات تأديبية على كرواتيا وصربيا

القاهرة - بوابة الوسط

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» غرامة مالية قدرها 53 ألف دولار على المنتخب الكرواتي، على خلفية سلوك جماهيره في مباراتهم أمام المنتخب الكندي بدور المجموعات لكأس العالم 2022.

وقال «فيفا»: «بعد تحقيق تأديبي، تقرر فرض غرامة قدرها 53 ألف دولار على المنتخب الكرواتي بعد سلوك مشجعيه تجاه حارس منتخب كندا ميلان بوريان في دور المجموعات».

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واستهدفت قلة من مشجعي المنتخب الكرواتي الحارس لبوريان بإهانات حملتها لافتات رفعتها الجماهير في المباراة، إذ ترجع أصوله إلى صربيا، وولد في كرواتيا، قبل أن يفر منها إلى كندا.