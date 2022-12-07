ديكلان رايس يكمل الغيابات الإنجليزية قبل مواجهة فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط

غاب لاعب وسط المنتخب الإنجليزي ديكلان رايس عن تدريبات منتخب بلاده، اليوم الأربعاء، قبل المواجهة المرتقبة أمام نظيره الفرنسي المقررة السبت المقبل، في إطار دور الثمانية من منافسات كأس العالم 2022.

ويشعر رايس ببعض الإرهاق جراء المباريات التي خاضها مع منتخب إنجلترا خلال مشوار البطولة، إلى جانب التدريبات، ما دفع مدرب المنتخب إلى إراحته، وذلك وفق ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

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ويعتبر غياب متوسط ميدان وست هام يونايتد مقلقًا للمدرب الإنجليزي ساوث غيت، الذي اعتمد على اللاعب في الأربع مباريات التي خاضها ضمن كأس العالم، حيث إن بديليه يملكان نزعة هجومية، مايسون ماونت وكالفين فيليبس، فيما يملك ديكلان الجودة اللازمة لشغل وسط الميدان الدفاعي، إذ يجيد الالتحام القوي وافتكاك الكرات، إضافة إلى مقدرته على مساندة الهجوم وتقديم تمريرات مفتاحية لزملائه، تكسر خطوط المنافسين.

تأثير الغيابات على إنجلترا

ويزداد قلق الجهاز الفني للمنتخب جراء الغيابات المتواترة للاعبيه، حيث يغيب كالوم ويلسون بسبب إصابة عضلية، فيما غادر اللاعب بن وايت الدوحة الأسبوع الماضي لأسباب شخصية، كما عاد المهاجم رحيم ستيرلينج إلى الوطن قبل مباراة السنغال بدور الـ16، بعدما تعرض منزله لحادثة سرقة.

وسيواجه منتخب «الأسود الثلاثة» منتخب «الديوك» في إطار الدور ربع النهائي لكأس العالم 2022، على ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة.