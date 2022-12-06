صحة الأسطورة البرازيلية بيليه «تتحسن»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الفريق الطبي الذي يشرف على الأسطورة البرازيلية بيليه أن صحته تتحسن تدريجيًا، بعد أسبوع من دخوله المستشفى.

ودخل بيليه المستشفى في ساو باولو لإعادة تقييم روتيني لسرطان القولون، وفق ما نشرته وكالة فرانس برس.

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وقال الفريق الطبي في مستشفى ألبرت أينشتاين في بيان: «إن المهاجم السابق البالغ 82 عامًا يواصل التحسن تدريجيا، لاسيما في ما يخص التهابات في الجهاز التنفسي، والتي تم تشخيصها بعد دخوله المستشفى، مضيفًا أنه يتواجد في غرفة عادية، مع مؤشرات حيوية مستقرة، واعيًا وبدون مضاعفات جديدة».