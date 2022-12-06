مدافع المنتخب الإنجليزي: فرنسا منتخب مميز ويملك لاعبين رائعين

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدافع المنتخب الإنجليزي لوك شاو أن المنتخب الفرنسي يملك العديد من اللاعبين المميزين، إذ يلتقي المنتخبان السبت القادم ضمن دور الثمانية في كأس العالم 2022، على ملعب البيت.

وقال لوك شاو في تصريحات صحفية: «يملك المنتخب الفرنسي العديد من المواهب الفذة ضمن صفوفه، إضافة إلى مبابي الذي قدم مباراة كبيرة أمام المنتخب البولندي في مباراة دور الـ16، لكن المنتخب الإنجليزي لن يركز خطته على كيفية إيقاف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وحده».

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فرنسا ليست مبابي فقط

وأضاف مدافع مانشستر يونايتد أن المنتخب الإنجليزي يعلم مدى الجودة التي يمتلكها المنتخب الفرنسي ضمن صفوفه، لذلك لن يكون مبابي وحده هو اللاعب الذي سيراقب في المباراة، بالنظر إلى أن فرنسا حاملة اللقب، فإنه من السذاجة التفكير في عملية إيقاف كليان وحده.

وحقق المنتخب الإنجليزي الفوز على المنتخب السنغالي بثلاثية نظيفة، فيما فازت فرنسا على المنتخب البولندي بثلاثية مقابل هدف، في مباريات دور الـ16، ليتأهل المنتخبات إلى الدور ربع النهائي للمونديال.