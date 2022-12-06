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قائد المنتخب الكوري: أشعر بالأسف لتوديع المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 ديسمبر 2022, 06:20 مساء
قائد المنتخب الكوري: أشعر بالأسف لتوديع المونديال
المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون يبكي عقب خروج منتخب بلاده أمام البرازيل بكأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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عبر المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ مين سون عن أسفه لخروج منتخب بلاده من منافسات كأس العالم 2022، بعد الهزيمة أمام المنتخب البرازيلي برباعية مقابل هدف واحد، في إطار دور الـ16، والتي أقيمت على ملعب 974.

وأكمل سون حديثه: «أعتذر لجماهيرنا على خيبة الأمل التي عاشوها بخروج المنتخب من كأس العالم، حاولنا إسعادهم وسعينا لتقديم مباراة كبيرة أمام منتخب قوي، لكننا خضنا لقاء صعبًا»، مشيرًا إلى أنه وزملاءه لم يدخروا جهدًا في المباراة، لكن في النهاية لم يوفقوا، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وبسؤاله عن مدرب المنتخب، قال سون: «أنا حزين لرحيل باولو بينتو، لقد قدم كل ما في وسعه خلال رحلته مع المنتخب، لم يتسرب لنا أي شك حول أسلوبه وطريقة لعبه، لكننا لم نوفق في المباراة أمام البرازيل، وهذا لا يعني تحمله المسؤولية بمفرده».

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وأضاف قائد المنتخب الكوري: «الناس كان لديهم تحفظات على طريقتنا في لعب كرة القدم، وكان لديهم شكوك قبل بداية المونديال حول مستقبل المنتخب، لكنهم تفاجأوا من أدائنا خلال مشوار البطولة وشجعونا بحماس، استطعنا تنفيذ تعليمات مدربنا بشكل رائع وهو ما عمل عليه لمدة أربع سنوات رفقة المنتخب».

المنتخب الآسيوي الوحيد في نصف نهائي المونديال
يذكر أن المنتخب الكوري فشل في تخطي عقبة المنتخب البرازيلي في دور الـ16 من كأس العالم 2022، ليبقى إنجازهم التاريخي عام 2002، حينما استضافوا البطولة على أرضهم، ووصلوا إلى الدور قبل النهائي، وهم المنتخب الآسيوي الوحيد الذي وصل إلى هذا الدور.

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