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كرواتيا تعبر اليابان بضربات الترجيح نحو دور الثمانية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 07:51 مساء
كرواتيا تعبر اليابان بضربات الترجيح نحو دور الثمانية
المهاجم الكرواتي إيفان بريشيتش يحتفل بهدفه في مرمى اليابان بدور الـ16 لكأس العالم، 5 ديسمبر 2022. (الإنترنت)
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حقق المنتخب الكرواتي الفوز بركلات الترجيح على المنتخب الياباني، ويصعد لدور الثمانية من كأس العالم 2022، في المبارة التي أقيمت بينهما على ملعب الجنوب.

ودخلت اليابان الشوط الأول متسلحة برغبتها الكبيرة في تحقيق المفاجأة أمام وصيف النسخة الماضية، فهددت مرمى كرواتيا كثيرًا، وأضاعت العديد من الكرات، حتى جاءت الدقيقة 43 وركنية من الجانب الأيمن يسكنها المهاجم دايزن مايدا في الشباك بعد أن أهديت له الكرة بالخطأ من المدافع الكرواتي، ليكون اللاعب رقم 18 الذي يسجل لليابان في مباريات كأس العالم.

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وسجلت تشكيلة كرواتيا الأساسية لهذه المباراة، أكبر معدل أعمال (29 عامًا و331 يومَا) لمنتخب في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ فرنسا في نهائي 2006 أمام إيطاليا (30 عامًا وثمانية أيام).

بريشيتش ينقذ كرواتيا
في الشوط الثاني اندفعت كرواتيا لإدراك التعادل، خوفًا من شبح توديع المونديال مبكرًا والإقصاء من دور الـ16 لأول مرة في تاريخها، فكان لها ما أرادت عن طريق المهاجم إيفان بريشيتش في الدقيقة 55، واستمرت المحاولات من جانب الفريقين حتى انتهاء الشوط الثاني على نتيجة التعادل، ليلجأ المنتخبان للأشواط الإضافية، لتكون أول مباراة في دور الـ16 يتجاوز فيها الوقت الأصلي للمباراة.

وفي الشوطين الإضافيين لم يستطع أي منتخب هز شباك منافسه، لتنتهي الأشواط على نتيجة التعادل وتلجأ اليابان وكرواتيا لركلات الجزاء الترجيحية، لتحديد المنتخب الصاعد إلى الدور المقبل.

ركلات الترجيح تبتسم لمنتخب كرواتيا
وسجل المنتخب الكرواتي 4 من خمس ركلات، بينما لم تنجح اليابان في تسجيل سوى ركلة واحدة، لتنتهي المغامرة اليابانية في المونديال القطري من بوابة دور الـ16، وتعبر كرواتيا نحو دور الثمانية، في انتظار الفائز من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية.

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