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البرازيل تترقب «نحس» نيمار قبل قرار ظهوره أمام كوريا الجنوبية في الدور الإقصائي.. الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 ديسمبر 2022, 04:51 مساء
البرازيل تترقب «نحس» نيمار قبل قرار ظهوره أمام كوريا الجنوبية في الدور الإقصائي.. الإثنين
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تلتقي البرازيل الباحثة عن لقب سادس قياسي وأول منذ 2002 بمنتخب كوريا الجنوبية، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا، اليوم الإثنين، في دور الـ16 بمونديال قطر 2022، وتبدو البرازيل مرشحة وسط ترسانة النجوم التي تضمها، واهتمامها الكبير في بطولة هي الوحيدة لم تغب عنها في 22 نسخة، لكن هذه الترسانة أصيبت بخرق كبير، مع إصابة نجمها نيمار بالتواء في كاحله في المباراة الأولى ضد صربيا، فغاب عن مواجهتي سويسرا (1-0) والخسارة الأولى ضد منتخب إفريقي أمام الكاميرون (0-1).

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أفرزت مواجهات ثمن النهائي، موقعتين ناريتين في ربع النهائي بين الأرجنتين بطلة 1978 و1986 وهولندا الوصيفة ثلاث مرات، وفرنسا حاملة اللقب مع إنجلترا بطلة 1966، فيما ودعت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات وبلجيكا ثالثة 2018 باكرا من الدور الأول، بحسب «فرانس برس».

ترقب لحالة النحس الملازمة لنيمار
مدرب «سيليساو» تيتي الذي خاض مواجهة الكاميرون بتشكيلة رديفة بعد ضمانه التأهل رسمياً منذ الجولة الثانية، ألمح الأحد إلى إمكانية مشاركة نيمار «سيتمرن وإذا كان كل شيء على ما يرام، سيلعب»، ويرافق نجم باريس سان جرمان الفرنسي نحس في البطولات الكبرى، إصابة بظهره في ربع نهائي مونديال 2014، أخرى بمشط قدمه أجبرته على خوض روسيا 2018 دون لياقة بدنية مكتملة، وغياب عن كوبا أميركا 2019 عندما توجت بلاده باللقب.

تبدو الفوارق كبيرة بين المنتخبين، ففازت البرازيل في 6 مواجهات من أصل سبع آخرها (5-1) ودياً في يونيو الماضي، لكنها المرة الأولى في بطولة رسمية ستكون الأخيرة على استاد 974 الذي سيفكك بالكامل بعد النهائيات، بحسب بيانات المنظمين القطريين.

وعاد الكوريون بقيادة هيونغ مين سون المصاب بوجهه من بعيد بفضل فوز أخير على البرتغال (2-1)، علماً أن موقع «محاربي تايغوك» يتراوح بين دور المجموعات ونادراً في ثمن النهائي، باستثناء إنجازهم العام 2002 على أرضهم عندما بلغوا نصف النهائي.

قال سون مهاجم توتنهام الإنجليزي الذي انهمر بالبكاء بعد التأهل «لدينا الفرصة للتغلب على البرازيل وسنستعد بأفضل طريقة ممكنة لمواجهتها».

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