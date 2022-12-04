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«الديوك» الفرنسية تنطلق نحو الأدوار الإقصائية للدفاع عن اللقب أمام بولندا.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 ديسمبر 2022, 03:32 مساء
«الديوك» الفرنسية تنطلق نحو الأدوار الإقصائية للدفاع عن اللقب أمام بولندا.. الأحد
مباراة فرنسا وتونس في مونديال قطر. (إنترنت)
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يلتقي منتخب فرنسا نظيره البولندي، الأحد، في مباراة حاسمة من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022، وتريد فرنسا استعادة بريقها لدخول التاريخ من بابه الأوسع وتواصل حملة الدفاع عن لقبها، على ملعب الثمامة ضد بولندا المطالبة بالاستيقاظ عقب ظهورها الباهت في دور المجموعات.

ويطمح المنتخب البولندي في استرجاع ذكريات مونديال 1982 في إسبانيا عندما أطاح رفاق زبيغنييف بونييك برفاق ميشال بلاتيني (3-2) في مباراة تحديد المركز الثالث، وبعدما حسمت فرنسا تأهلها بانتصارين متتاليين على أستراليا (2-1) والدنمارك (2-1)، تعثر منتخب «الديوك» أمام «نسور قرطاج» الذي آمن بحظوظه في بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في تاريخه وخرج فائزًا بهدف دون أن يحقق مبتغاه بسبب المفاجأة التي حققتها أستراليا بفوزها على الدنمارك (1- صفر) وظفرها بالبطاقة الثانية في المجموعة الرابعة، بحسب «فرانس برس».

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ولعب المنتخب الفرنسي الساعي إلى تحقيق لقبه الثالث (1998 و2018) بتشكيلة رديفة أمام «نسور قرطاج»، لكنه أقحم ركائزه الأساسية عقب الهدف التونسي، وفي مقدمتها كيليان مبابي وأدريان رابيو وأنطوان غريزمان وعثمان ديمبيليه، دون أن يتمكنوا من تعديل النتيجة، وبعد انتقادات طالت المدرب الفرنسي، دافع ديشان عن قيامه بتسعة تبديلات مؤكدًا أنها لم تكن استهانة بالمباراة «كان الهدف مختلفًا، بعض اللاعبين كانوا يعانون من إصابات طفيفة والبعض الآخر كان يواجه الإيقاف في حال حصوله على بطاقة صفراء ثانية، لم نكن مطالبين بكسب نقاط من أجل ضمان الصدارة، أقول لكم ذلك لكني لست متوترًا، أنا لا أغضب».

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ويجب على المنتخب الفرنسي طي صفحة الجولة الثالثة من دور المجموعات، والتركيز على مواجهة نسور أخرى بقيادة نجمها وهدافها الاستثنائي روبرت ليفاندوفسكي الذي افتتح باكورة أهدافه المونديالية في مرمى السعودية (2- صفر) في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثالثة.

وتعول فرنسا على خط هجومها الفتاك بقيادة غريزمان وديمبيليه وأوليفييه جيرو وتحديدًا نجمها مبابي، شريك صدارة لائحة الهدافين برصيد 3 أهداف، خصوصًا على ذكائه لخداع يقظة دفاع بولندي يعتمد على حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي المتألق فويتشيخ شتشيزني.

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