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5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 ديسمبر 2022, 06:20 مساء
5 نجوم صاعدة في مونديال قطر 2022
الأرجنتيني فيرنانديس على اليمين يحتفل بهدفه أمام بولندا. (فرانس برس)
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ارتقى إلى مصاف النجومية في مونديال قطر 2022 بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي عدد من النجوم الشباب وباتوا يتصدرون العناوين الأبرز بعد أن تأهلت منتخباتهم من دور المجموعات:

تايلر أدامس
يأتي على رأس هؤلاء لاعب وسط ليدز يونايتد الإنجليزي الأميركي تايلر أدامس، والذي يتميز بالهدوء داخل الملعب وخارجه، واختير قائدا للمنتخب الأميركي قبل نهائيات كأس العالم مباشرة، وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قدوة يحتذى بها في قيادة خط وسط شاب جدا، إذ يلعب جنبًا إلى جنب مع وستون ماكيني ويونس موسى.

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استطاع أن يُظهر، عن قدرة عالية، التعامل في المواجهتين أمام إنجلترا وويلز، وأظهر أدامس أيضًا نضجًا ورباطة جأش ملحوظتين حيث تعامل ببراعة مع أسئلة لا علاقة لها بكرة القدم قبل مباراة إيران المشحونة سياسيًا، بحسب «فرانس برس».

كودي خاكبو
كان المهاجم الهولندي هو اللاعب الوحيد الذي سجل في جميع المباريات الثلاث ضمن الدور الأول، واستكمل مستواه المتألق مع آيندهوفن الهولندي إلى كأس العالم. كسر هدفه من كرة رأسية العقم التهديفي في المباراة الافتتاحية ضد السنغال قبل أن تفوز هولندا (2-0). ومنح الهولنديين التقدم بتسديدة قوية بالقدم اليسرى ضد الإكوادور في التعادل (1-1). ومرة أخرى، قاد بلاده إلى الفوز بإنهاء جميل بقدمه اليمنى خلال الفوز على قطر (2-0).

إنسو فرنانديس
لم يبدأ فرنانديس كأساسي في أي مباراة مع الأرجنتين قبل كأس العالم، لكن أداءه في قطر جعله عنصراً بارزاً في تشكيلة ليونيل سكالوني، وخرج لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عامًا من مقاعد البدلاء ليسجّل هدفًا رائعًا ضد المكسيك، ثم صنع الهدف الثاني لفريقه بعد أن بدأ أول مباراة له كأساسي في الفوز (2-0) على بولندا.

انضم فرنانديس إلى بنفيكا البرتغالي من ريفر بلايت الأرجنتيني في الصيف ولفت الأنظار بسرعة، وساعد فريقه الجديد على صدارة مجموعته في دوري الأبطال. هدف فرنانديس ضد المكسيك جعله ثاني أصغر هداف للأرجنتين في كأس العالم بعد ليونيل ميسي.

جود بيلينغهام
يشارك بيلينغهام في بطولته الدولية الثانية بعد أن لعب لمنتخب إنجلترا في كأس أوروبا العام الماضي، ومن السهل أن ننسى أنه لا يزال عمره 19 عامًا فقط. إذ أصبح لاعب بوروسيا دورتموند الالماني جزءًا لا يتجزأ من خط وسط غاريث ساوثغيت في قطر، وأعلن عن نفسه بقوة بتسجيله هدفًا في فوز إنجلترا على إيران (6-2).

يوشكو غفارديول
نجح نجم الدفاع الشاب في منتخب كرواتيا الذي بات بأمس الحاجة للتجديد من إنقاذ بلاده من الخروج أمام بلجيكا في اللحظات الأخيرة إثر إبعاده محاولة خطيرة للمهاجم روميلو لوكاكو. أصيب اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بكسر في أنفه وعانى من تورم شديد حول عينه اليمنى قبل أسبوع من البطولة بعد اصطدامه بزميل له في فريق لايبزيغ الألماني لكن ذلك لم يؤثر على ادائه. لم يبرز كرجل مقنع فحسب، بل ظهر أيضًا باعتباره حجر الأساس لخط دفاع كرواتيا الذي تم اختراقه مرة واحدة فقط.

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