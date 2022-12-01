ديشامب بعد الخسارة من تونس: حققنا المطلوب من دور المجموعات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب أن الخسارة أمام المنتخب التونسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022، لن تنكر مجهودات الفريق في المبارتين السابقتين، إذ تصدرت فرنسا مجموعتها بعد أداء كبير.

ورداً على سؤال لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فرنسا وتونس، قال ديشامب: إن استادات قطر جميلة للغاية، وأكتشفها يوماً بعد يوم، لقد رأيت حتى الآن ثلاثة ملاعب وهي بحالة جيدة، فضلاً عن أنها تمتلك عشباً مميزاً.

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ولم يرغب ديشامب في إرهاق تشكيلته الأساسية أمام تونس، إذ فضل الاعتماد على الدكة لإعطاء اللاعبين الأساسيين قسطًا من الراحة، وتجربة العناصر البديلة الأقل خبرة، ليتعودوا على حساسية المباريات، والذين بذلوا قصارى جهدهم في المباراة وظهروا بصورة جيدة.

حققنا المطلوب من دور المجموعات

وأضاف ديديه: «دخلنا المباراة وعيننا على العبور للدور المقبل، كأول مجموعتنا وهو ما حصل فعلًا، وبصرف النظر عن النتيجة، فإننا حققنا ما أردناه من دور المجموعات ككل، وقدم اللاعبون مباريات كبيرة خلاله».

وأشار مدرب فرنسا أن لاعبيه غير سعيدين بنتيجة اللقاء أمام تونس، لكنه رأى ضرورة منح اللاعبين بعض الراحة، خاصة وأن المباريات تلعب كل ثلاثة أيام، وعليهم أن يكونوا جاهزين، وأنه سيدأ للتجهيز للمباراة المقبلة من الآن.