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مارتينيز: نسعى للظهور بصورة مشرفة في المونديال

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 05:09 مساء
مارتينيز: نسعى للظهور بصورة مشرفة في المونديال
مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز في المؤتمر الصحفي لمواجهة المنتخب الكرواتي بكأس العالم، 30 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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أكد مدرب المنتخب البلجيكي روبيرتو مارتينيز صعوبة مقابلة المنتخب الكرواتي في الجولة الختامية لدور المجموعات من كأس العالم 2022 والتي ستقام على ملعب أحمد بن علي.

وقال مارتينيز: أتينا إلى قطر للفوز بالمباريات، لكن عند الخسارة تبدأ بالتفكير، هل تسير الأمور على ما يرام؟ هل ما زلنا نملك الثقة في أنفسنا؟ يجب أن نستمتع باللعب، وذلك حسب ما نشر على موقع الوكالة القطرية «قنا».

وأكمل روبيرتو حديثه: لا يهم إن كان المنتخب البلجيكي مرشحًا أم لا، المهم في هذه البطولة هو الفوز، ومن ثم نفكر في تقديم أداء رائع، حققنا الفوز في المواجهة الأولى، ثم خسرنا أمام المغرب، فتعقدت حساباتنا، لذلك لا تفيد الترشحيات، الأهم هو الفوز.

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وأضاف روبيرتو مارتينيز: لدينا فرصة مميزة غدًا لنظهر ردة فعلنا، ونعود أقوياء، هذه لحظة جيدة للعودة بقوة لمنافسات المونديال، ما زلنا لم نصل بعد لقمة مستوانا، كذلك باقي المنتخبات، فلم تظهر جميع المنتخبات بكامل لياقتها وأدائها، يمكننا أن نؤدي جيدًا في هذه البطولة، ونحقق الفوز، نسعى لتقديم بطولة مشرفة تليق بالمنتخب البلجيكي.

وعن مباراة الغد أمام المنتخب الكرواتي: لدينا مواجهة صعبة أمام منتخب كبير، يتعلق الأمر بالتركيز واللعب على مستوى عال، نسعى لتحقيق الفوز في المباراة، لأن التعادل يعني عودتنا رسميًا إلى الديار.

موقف لوكاكو من المشاركة
أشار مدرب بلجيكا إلى أن مشاركة لوكاكو رفقة المنتخب لها أهمية بالغة، فهو قائد الفريق وهو عنصر مؤثر في الثلث الأخير من الملعب، ووجوده يؤثر في أدائنا.

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