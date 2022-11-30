انقسام إيراني بين الأفراح والأحزان عقب الخسارة من أميركا ووداع المونديال

القاهرة - بوابة الوسط

خيّم الحزن على طهران، الثلاثاء، إثر هزيمة المنتخب الإيراني أمام نظيره الأميركي، في هزيمة أقصت الإيرانيين من مونديال قطر وتبخّر معها حلمهم بتكرار إنجاز 1998، وأثارت هزيمة المنتخب الإيراني الحزن في طهران، على النقيض، احتفل محتجون في إيران بهذه الخسارة خصوصا في مهاباد بمحافظة كردستان، فيما أعقب المباراة اندلاع مشاجرات خارج الملعب بين مشجعين إيرانيين يدعمون الاحتجاجات وآخرين يؤيدون الحكومة، وعلى عكس الأجواء الاحتفالية التي شهدتها العاصمة الإيرانية الجمعة عندما راح الإيرانيون يرقصون حاملين أطفالهم على أكتافهم.

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ولوح الإيرانيون، الجمعة، بالأعلام احتفالا بفوز منتخبهم على ويلز، بينما الصوت الوحيد الذي دوى في طهران، الثلاثاء، كان وقع الهزيمة أمام المنتخب الأميركي بهدف وحيد، في المقابل، أطلق محتجون في إيران الألعاب النارية احتفالا بخسارة منتخبهم أمام الولايات المتحدة، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، وفق تسجيلات فيديو جرى تداولها على منصات التواصل، وفي مهاباد في محافظة كردستان، أطلقت ألعاب نارية بعد خسارة إيران، وفق تسجيلات فيديو جرى تداولها على شبكة الإنترنت، بحسب «فرانس برس».

وأفادت منظمة «هنكاو» الحقوقية بأن دراجين إيرانيين احتفلوا بفوز الولايات المتحدة بإطلاق الأبواق في هذه المدينة، كما أعقب المباراة اندلاع مشاجرات خارج الملعب بين مشجعين إيرانيين منهم من يدعم الاحتجاجات المساندة لحقوق المرأة والتي خرجت بعد وفاة مهسا أميني، ومنهم من يؤيد السلطات، ولمنع أي مظاهرات مناهضة للسلطات، انتشرت في طهران أعداد كبيرة من عناصر الشرطة، بعضهم بالزي العسكري والبعض الآخر بالزي المدني، وتركز وجود هذه العناصر على التقاطعات المرورية الأساسية والشوارع الرئيسية التي جابتها أيضا دراجات نارية تابعة لوحدات مكافحة الشغب.