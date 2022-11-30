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ليلة حزينة في طهران بعد وداع «تيم ملّي» لمونديال قطر 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 نوفمبر 2022, 12:01 مساء
ليلة حزينة في طهران بعد وداع «تيم ملّي» لمونديال قطر 2022
مشجعات إيرانيات يتابعن عبر التليفزيون في طهران مباراة في الدور الأول من مونديال قطر بين منتخب بلدهن (تيم ملّي) في كرة القدم والمنتخب الأميركي، 29 وفمبر 2022. (أ ف ب)
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غرقت طهران في صمت مطبق الليلة الماضية حزنا على خسارة المنتخب الوطني الإيراني «تيم ملّي» في كرة القدم أمام نظيره الأميركي، في هزيمة أقصت الإيرانيين من مونديال قطر وتبخّر معها حلمهم بتكرار إنجاز 1998 حين فاز «تيم ملّي» على المنتخب الأميركي.

وخلافا للأجواء الاحتفالية التي شهدتها طهران الجمعة عندما راح الإيرانيون يرقصون حاملين أطفالهم على أكتافهم وهم يلوحون بالأعلام احتفالا بفوز منتخبهم على ويلز، فإن الصوت الوحيد الذي دوى في العاصمة ليل الثلاثاء كان وقع الهزيمة أمام الولايات المتحدة بهدف وحيد، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي دار ثقافي في شمال طهران، تجمعت قرابة عشرين أسرة أمام شاشة تلفزيون كبيرة لمتابعة المباراة. ومع انطلاق النزال راح الأطفال يلوحون بأعلام بلدهم ويصيحون بأعلى صوتهم «هيا! هيا! إلى الأمام». لكن هدف الولايات المتحدة في الدقيقة 38 أضعف الروح المعنوية لهؤلاء المشجعين، على الرغم من أن قسما كبيرا منهم كان لا يزال يتمسك بالأمل في أن ينقلب الحظ العاثر.

 الروح الرياضية بين أميركا وإيران
وبالنسبة إلى أصغر محمدي، وهو تاجر يبلغ من العمر 50 عاما وجاء مع ابنه لمتابعة المباراة، فإن ما لفت انتباهه هو الروح الرياضية التي سادت أرض الملعب في وقت تعتبر فيه الجمهورية الإسلامية الولايات المتحدة عدوها الأول. وأضاف محمدي «لقد قال كثيرون إن هذه المباراة ستلوثها السياسة، لكننا لم نرَ سوى سلوكا وديا بين اللاعبين على أرض الملعب. في كلّ مرة سقط فيها لاعب أرضاً كان الخصم يساعده على النهوض». وتابع «لقد قاتل لاعبونا بكل قوتهم، وبخاصة في الشوط الثاني، وهاجموا مرات عدة».

وعلى الرغم من أنها ليست قمة كروية، فإن أيًّا من المنتخبين ليس مرشّحًا للفوز باللقب، إلا أن المباراة بين إيران والولايات المتحدة تصدرت عناوين الصحف بسبب دلالاتها الرمزية والسياسية، لا سيما أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مقطوعة منذ أكثر من 40 عاما. وبالنسبة إلى أمير مراديان، وهو طوبوغرافي يبلغ من العمر 45 عاما، فإن «السياسيين يستخدمون أحيانا كرة القدم أداة سياسية، لكن برأيي لا ينبغي تسييس الرياضة».

وأضاف «وددت أن تفوز إيران بالمباراة. لقد أحزنتني النتيجة كثيرا. هذه الخسارة تجعل الناس حزينين وهذا أمر طبيعي لكن علينا ألا نفقد الأمل وأن نفكر في البطولات المقبلة». وبالنسبة لمتفرج آخر فإن الهزيمة سببها التكتيك الذي اتّبعه المنتخب الوطني. وقال «برأيي، كان لاعبونا يبحثون عن التعادل، لقد كان تكتيكا سيئا، كان عليهم أن يلعبوا من أجل الفوز، وكانوا قادرين على ذلك. كان علينا أن نفوز على أميركا. هذا مؤسف». ولو تعادل المنتخب الإيراني لتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة في تاريخه.

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