هولندا تستضيف نهائيات دوري الأمم الأوروبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» اختيار هولندا لإقامة بطولة دوري الأمم الأوروبية على أراضيها.

وستستضيف مدينتا روتردام وأنشيده المرحلة النهائية من البطولة، التي يتنافس فيها منتخبات كرواتيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، وذلك حسب ما نشره موقع «فرانس 24».

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وسيجري الاتحاد الأوروبي قرعة تحديد مواجهات الدور قبل النهائي في يناير المقبل، في مدينة نيون السويسرية، وسيجري ذكر مواعيد المباريات.