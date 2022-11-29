نيمار لم يتعاف من إصابته ولن يشارك أمام الكاميرون

القاهرة - بوابة الوسط

يغيب مهاجم المنتخب البرازيلي نيمار دا سيلفا عن مباراة بلاده أمام الكاميرون في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

وكان نيمار تعرض لإصابة في كاحله الأيمن في أول مباراة أمام المنتخب الصربي والتي منعته من المشاركة أمام سويسرا، وستمنعه من الحضور أمام الكاميرون، بحسب ما أعلنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ونشره موقع «بي إن سبورت» القطري.

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كما يغيب ظهيرا «السامبا» ساندرو (ظهير أيسر)، ودانيلو (ظهير أيمن) عن المواجهة أمام «الأسود غير المروضة»، لتعرضهما لإصابات في المباريات السابقة.

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وحسم المنتخب البرازيلي تأهله إلى دور الـ16 للمونديال القطري، بعد فوزه على المنتخب السويسري والمنتخب الصربي، برصيد 6 نقاط، ويكفيه التعادل أمام الكاميرون لتصدر المجموعة السابعة.