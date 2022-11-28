«السيليساو» إلى دور الـ16 من مونديال قطر بقذيفة كاسيميرو

القاهرة - بوابة الوسط

حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيره السويسري بهدف نظيف، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2022 في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب 974.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد محاولات حثيثة من المنتخب البرازيلي لإحراز الهدف الأول، إذ لم يسدد المنتخب على المرمى طيلة نصف ساعة من الشوط، ودافع المنتخب السويسري جيدًا عن مرماه، وفرض التعادل على «السيليساو» الذي دخل المواجهة منقوصًا من مهاجمه نيمار، إذ يغيب بسبب إصابة في كاحله.

وفي الشوط الثاني دخلت البرازيل بوجه مغاير، وحاولت تهديد سويسرا مبكرًا، حتى استطاع المهاجم فينيسيوس جونيور تسجيل هدف، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى «الفار».

وأجرى المدرب تيتي تغييرات عديدة، أتت ثمارها في الدقيقة 83، إذ سجل كاسيميرو الهدف الأول للبرازيل عبر تسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء، غالطت الحارس السويسري يانز سومر وسكنت الشباك.

وضمن «راقصو السامبا» عبورهم إلى الدور المقبل من البطولة، بعد أن حصدوا ست نقاط، فيما تنتظر سويسرا مواجهتها الأخيرة أمام صربيا للعبور رفقة البرازيل.