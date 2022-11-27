الليلة.. فوز المغرب التاريخي في «مساء المونديال» على قناة «الوسط»

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «مساء المونديال» على قناة الوسط «WTV»، مساء اليوم الأحد، الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي في ثاني مباريات دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

وحقق منتخب المغرب فوزًا غاليًا على نظيره البلجيكي (2-0)، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في بطولة كأس العالم 2022. وسجل الهدف الأول لـ«أسود الأطلس» عبدالحميد صابري في الدقيقة 73 من مجريات الشوط الثاني، قبل أن يضيف الثاني زكريا أبوخلال في الدقيقة 90.

وتتطرق الحلقة النقاشية التي يقدمها الإعلامي مراد دخيل، إلى مباراة القمة التي تجمع منتخبي إسبانيا وألمانيا، في الصراع على بطاقة الصعود لدور الـ16، كما تناقش الحلقة فرص المنتخب البرازيلي في المونديال من دون المخضرم نيمار دا سيلفا.

وبدأت قناة الوسط «WTV» مواكبة أحداث ومجريات كأس العالم بقطر 2022، عبر البرنامج اليومي «مساء المونديال»، يوميا بداية من 11:10 مساء.

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