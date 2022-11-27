أول هدف من ركلة حرة.. حقائق من مباراة المغرب وبلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المنتخب المغربي الفوز على نظيره البلجيكي بثنائية في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بكأس العالم 2022 والتي أقيمت على ملعب الثمامة.

ومنيت بلجيكا بالهزيمة الأولى أمام منتخب أفريقي في كأس العالم، حيث فازت في ثلاث مباريات سابقة وتعادلت في واحدة، قبل أن تذيقها المغرب أول هزيمة من فريق أفريقي، وذلك بحسب ما ذكره موقع فرانس 24.

وسعى «الشياطين الحمر» ليكونوا أول منتخب في التاريخ يفوز في تسع مباريات متتالية ضمن دور المجموعات من منافسات كأس العالم، لكن الهزيمة أمام «أسود الأطلسي» حالت دون الوصول لهذا الرقم؛ إذ توقف رصيدهم عند ثماني مباريات.

تعادل المغرب مع بلجيكا في عدد المواجهات بالمونديال، حيث فازت بلجيكا في لقاء سابق العام 1994 بهدف نظيف، واليوم تحقق المغرب الفوز بهدفين للا شيء.

وشهدت المباراة مشاركة الأخوين هازارد أساسيين في تشكيلة المباراة، لأول مرة بكأس العالم، ورغم الفوز اليوم؛ فإن المنتخب المغربي لم يسدد أي تسديدة على مرمى بلجيكا خلال الشوط الأول.

أول هدف من ركلة في المونديال القطري

وسجل عبدالحميد صابري أول هدف للمغرب من ضربة حرة مباشرة في مباريات كأس العالم، بينما هو أول هدف من ركلة حرة في هذه النسخة من المونديال القطري.

وتعتبر المباراة هي الثانية، التي حافظ فيها أسود الأطلسي على نظافة شباكهم بكأس العالم، لأول مرة منذ 1986.