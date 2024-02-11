بالفيديو: «صباح الوسط» يناقش أسباب تكلس الأسنان مع د.نعيمة الغويل

القاهرة - بوابة الوسط

تنشأ مشكلة تكلس الأسنان بمجرد أن يتشكل جير الأسنان، فتتكون حلقة شنيعة من النمو البكتيري، مما يجعل جير الأسنان ينمو بسهولة أكثر.

ويزداد البلاك عندما يتلامس مع اللعاب. ومن ثم تصيب اللويحات اللثة والأسنان إذا لم يجرِ إزالتها بالتنظيف اليومي مع الخيط والفرشاة، وتضر أيضاً بأنسجة اللثة التي تدعم العظام.

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حول هذه المشكلة تحدثت طبيبة الأسنان د.نعيمة الغويل إلى برنامج «صباح الوسط»، الذي أذيع صباح اليوم الأحد.

يشار إلى أن برنامج «صباح الوسط» هو برنامج صباحي يذاع، من الأحد إلى الخميس، في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت ليبيا، يتناول أبرز المواضيع على الساحة الاجتماعية، خصوصًا ما يدور في عالم «السوشيال ميديا».

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