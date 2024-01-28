  • Alwasat News
Atwasat

متلازمة «فيكساس».. حالة التهابية دموية تؤثر على نخاع العظام والدم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 12:22 مساء
متلازمة «فيكساس».. حالة التهابية دموية تؤثر على نخاع العظام والدم
الكروموسوم X. (هليث)
WTV_Frequency

نشر موقع «هيلث» الطبي تقريرًا سلط من خلاله الضوء على متلازمة «فيكساس»، المرض الذي حدده الباحثون لأول مرة في أواخر عام 2020.

وذكر الموقع الطبي أن متلازمة «فيكساس» تعد حالة التهابية دموية تؤثر في المقام الأول على نخاع العظام والدم ما يسبب أعراضًا مثل طفح جلدي مؤلم والتهاب في الأوعية الدموية والرئتين والمفاصل والجلد.، ووجدت الأبحاث أن متلازمة «فيكساس» قد تكون أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا، خاصة بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وعلى الرغم من ندرتها، فإن المتلازمة قد تؤثر على واحد من بين 4269 رجلا، وامرأة من بين 26238 سيدة.

تقرير دولي يحذر العالم من خطر أوبئة قد تقتل الملايين
تقرير: حقائق عن العلاج الجيني للسرطان
تطوير اختبار للدم يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الرئة

وبحسب العلماء فإن ذلك المرض ليس وراثيًا، وعليه فإن الأشخاص المصابين به لا ينقلونه إلى أطفالهم، لكن الأبحاث أظهرت أن الطفرات في جين (UBA1) قد تتسب في تلك المتلازمة وذلك الجين موجود على الكروموسوم X، وهو أحد الكروموسومين المُحددين للجنس في العديد من الأنواع الحيوانية.

متلازمة «فيكساس» مرتبطة بالكروموسوم X 
وترتبط متلازمة «فيكساس» بالكروموسوم X وبالتالي يصاب بها الرجال بها أكثر لأنهم يحملون كروموسوم X واحد فقط، فيما تمتلك النساء اثنين من كروموسوم X، وعليه إذا كانت لديهن طفرة في جين على كروموسوم X واحد دون الآخر، فلن يتأثرن بشكل عام.

وقال الطيبب الأميركي ديفيد بيك أحد المشاركين في الأبحاث: «في البداية لم يكن من الواضح تمامًا أن هؤلاء المرضى لديهم نفس المرض لأنه يتشابه مع أمراض الروماتيزم، والتي يمكن أن تتغير أعراضه بمرور الوقت».

وتابع: «عندما وجدنا عددا كافيا من المرضى تمكنا من العثور على الكثير من أوجه التشابه في أعراض المتلازمة».

ويصعب تشخيص تلك المتلازمة لأنها تحتوي على مجموعة واسعة من الأعراض غير المحددة التي تحاكي في كثير من الأحيان أمراضا أخرى.

وبالإضافة إلى الطفح الجلدي وآلام المفاصل يمكن الحديث عن أعراض شائعة مثل، السعال والحمى وألم وتورم في الأذن والأنف والمفاصل وطفح جلدي مؤلم وتعب شديد وضيق في التنفس.

وبسبب تشابة أعراض المتلازمة مع أعراض أمراض أخرى، فإن بعض المصابين بها قد حصلوا على تشخيص خاطئ من أخصائيين في أمراض الروماتيزم أو الدم أو الجلد أو غيرها.

هناك العديد من الأسئلة التي لم تجرِ الإجابة عنها بشأن متلازمة فيكساس، وخاصة بشأن كيفية علاجها، إذ يتناول العديد من الأشخاص المصابين بها عقار «غلوكورتيكويدات» وهو دواء مضاد للالتهابات للمساعدة في السيطرة على الأعراض.

وغالبا ما يكون للغلوكوكورتيكويدات آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل حب الشباب، ونزيف الجهاز الهضمي، والأرق، وتغيرات المزاج.

كما أظهرت الأبحاث أن المرض لديه معدلات وفيات عالية إذ يموت حوالي 47% من الأشخاص في غضون خمس سنوات من التشخيص.

 يعتمد متوسط العمر المتوقع على نوع الطفرة، فعلى سبيل المثال وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين لديهم متغير في فالين (أحد الأحماض النووية) يكون متوسط العمر لديهم أقصر من الأشخاص الذين لديهم متغيرات أخرى.

ومن المهم تشخيص متلازمة «فيكساس» وعلاجها في أقرب وقت ممكن، وفي حال عدم حدوث ذلك فقد يصاب المريض بفقر الدم، وجلطات الدم، والتعب، وانخفاض الصفائح الدموية.

ومن المحتمل أن يصاب بعض الأشخاص المصابين بمتلازمة فيكساس بسرطان الدم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة

الأهلي طرابلس يلتقي بيروت اللبناني في مباراة التتويج ببرونزية دبي للسلة
بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)

بوكليب وبوشناف ضيفان على معرض القاهرة الدولي للكتاب (اليوم وغدًا)
أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي

أكبر سفينة سياحية في العالم تنطلق من ميامي
سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس

سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الثقيلة مع جنود الاحتلال في خانيونس
تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل

تشافي يعلن مغادرة برشلونة في يونيو المقبل
روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها

روبوت يجسّد طريقة الديناصورات لإخافة فرائسها بالرفرفة بأجنحتها
الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار

الروائي والباحث إبراهيم الإمام يشارك في «معرض القاهرة للكتاب» بأكثر من إصدار
(فيديو) فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني

(فيديو) فياريال يقسو على برشلونة بخماسية في الدوري الإسباني
(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة

(صور).. فوز الجزيرة على الأهلي طرابلس.. والهلال على المروج بدوري الكرة الطائرة
الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة

الأهلي طرابلس يفقد نتيجة مباراته أمام الرياضي اللبناني بنصف نهائي دورة دبي للسلة
شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابات وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور قطاع ...
إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد

إدانة كندي باع «مواد انتحارية» عبر الإنترنت بالقتل العمد
للمرة الأولى منذ 15 عاما.. واشنطن تنشر أسلحة نووية في بريطانيا لمواجهة التهديد الروسي

للمرة الأولى منذ 15 عاما.. واشنطن تنشر أسلحة نووية في بريطانيا لمواجهة التهديد ...
كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية

كاريكاتير خيري - «إسرائيل» ترفض وتهين قرار محكمة العدل الدولية
هنيدي يحصل على الجنسية السعودية

هنيدي يحصل على الجنسية السعودية
تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا

تشافي يعلن رحيله عن تدريب برشلونة قريبًا
المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا

المنتخب الوطني لكرة اليد يفقد نتيجة مباراته أمام الغابون ببطولة أمم أفريقيا
تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»

تعادل المدينة وأبوسليم سلبيا في «دورينا»
 المزيد من طب وصحة

تعليقات

عناوين ذات صلة
علاج جيني مكن صبيا من المغرب يبلغ 11 عاما من السمع للمرة الأولى
علاج جيني مكن صبيا من المغرب يبلغ 11 عاما من السمع للمرة الأولى
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا ...
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التطعيم «العاجل» ضد الحصبة في أوروبا
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى التطعيم «العاجل» ضد الحصبة في ...
تجارب صينية على متحول »قاتل» من كورونا تثير جدلًا عالميًا
تجارب صينية على متحول »قاتل» من كورونا تثير جدلًا عالميًا
«القيلولة» قد تكون علامة على الخرف
«القيلولة» قد تكون علامة على الخرف
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد عودة كورونا.. «مكافحة الأمراض» يحدد 6 إرشادات لمواجهة «معركة المتحور»
بعد عودة كورونا.. «مكافحة الأمراض» يحدد 6 إرشادات لمواجهة ......
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا
أضرار تناول الجبن المعالج حراريا...
منظمة الصحة العالمية: تدخين التبغ يتراجع تدريجاً في العالم
منظمة الصحة العالمية: تدخين التبغ يتراجع تدريجاً في العالم...
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا لعلاج العجز الجنسي
بحث جديد: استنشاق الأكسجين النقي لمدة 90 دقيقة قد يكون فعالا......
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم...
المزيد
متلازمة «فيكساس».. حالة التهابية دموية تؤثر على نخاع العظام والدم
متلازمة «فيكساس».. حالة التهابية دموية تؤثر على نخاع العظام ......
تبرعات ذوي فصائل الدم النادرة ضرورية لتلبية الاحتياجات المتنوعة
تبرعات ذوي فصائل الدم النادرة ضرورية لتلبية الاحتياجات ......
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم
العلاج الجيني أمل جديد للأطفال المصابين بالصمم...
«القيلولة» قد تكون علامة على الخرف
«القيلولة» قد تكون علامة على الخرف...
تجارب صينية على متحول »قاتل» من كورونا تثير جدلًا عالميًا
تجارب صينية على متحول »قاتل» من كورونا تثير جدلًا عالميًا...
المزيد