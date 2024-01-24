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علاج جيني مكن صبيا من المغرب يبلغ 11 عاما من السمع للمرة الأولى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 01:42 مساء
علاج جيني مكن صبيا من المغرب يبلغ 11 عاما من السمع للمرة الأولى
صورة تلقتها وكالة فرانس برس ويبدو فيها عصام دام (في الوسط) الذي تمكن من السمع للمرة الأولى بفضل علاج جيني جديد في مدينة فيلادلفيا الأميركية، 23 يناير 2024. (أ ف ب)
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أعلن مستشفى في مدينة فيلادلفيا الأميركية الثلاثاء، أن صبيا مغربيا في الحادية عشرة بعد خضوعه لعلاج جيني جديد من أن يسمع للمرة الأولى في حياته وتمكن من تمييز صوت والده وأصوات أخرى.

وأوضح مستشفى فيلادلفيا للأطفال «CHOP» الذي أجرى العلاج في بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس» أن هذا الإنجاز، وهو الأول من نوعه في الولايات المتحدة، يوفر أملا للمرضى الذين يعانون فقدان السمع الناجم عن تحورات جينية في كل أنحاء العالم.

ويعاني عصام دام الصمم الشديد بسبب خلل نادر جدا في جين واحد.

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وقال مدير الأبحاث السريرية في قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى الجراح جون جيرميلر إن «العلاج الجيني لفقدان السمع هو هدف يسعى إليه الأطباء والعلماء المتخصصون في فقدان السمع منذ أكثر من 20 عاما»، مضيفا «لقد وصلنا إليه أخيرا».

وأوضح في البيان أن «العلاج الجيني الذي طُبقَ على المريض يهدف إلى تصحيح خلل جين نادر جدا، لكن هذه الدراسات يمكن أن تمهد الطريق للاستخدام المستقبلي لأكثر من 150 جينا آخر تسبب فقدان السمع لدى الأطفال.

ويحول الخلل لدى مرضى مثل عصام دام، دون إنتاج الأوتوفيرلين، وهو بروتين تحتاجه الخلايا الشعرية في الأذن الداخلية لتحويل الاهتزازات الصوتية إلى إشارات كيميائية يتم إرسالها إلى الدماغ.

1: 8% لفقدان السمع بسبب خلل في الأوتوفيرلين
وتُعد حالات الخلل في جين الأوتوفيرلين نادرة جدا، وتمثل ما بين 1 إلى 8% من حالات فقدان السمع عند الولادة.

وخضع الصبي في 4 أكتوبر 2023، لعملية جراحية أدت إلى رفع طبلة الأذن جزئيا ثم حقن السائل الداخلي لقوقعة الأذن بفيروس غير ضار جرى تعديله ليحمل نسخا عاملة من جين الأوتوفيرلين.

ثم بدأت خلايا الشعر في إنتاج البروتين المفقود، وبعد نحو أربعة أشهر، تحسن سمع عصام إلى حد أنه بات يعاني فقط فقدان السمع الخفيف إلى المتوسط.

ووُلد عصام في المغرب قبل أن ينتقل إلى إسبانيا مع عائلته، وقد لا يتمكن من التحدث أبدا، لأن الجزء من الدماغ المخصص لاكتساب الكلام يتوقف عن العمل في سن الخامسة تقريبا، بحسب جريدة «نيويورك تايمز».

وثمة دراسات أخرى مماثلة مع الأطفال في طور الإعداد أو على وشك البدء في الولايات المتحدة وأوروبا والصين، وقد نجح بعضها.

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