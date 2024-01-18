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دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 06:39 مساء
دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج القاتل الأول في العالم
صورة تعبيرية عن دواء مستخلص من سم العنكبوت لعلاج أمراض القلب والسكتات الدماغية. (أرشيفية)
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حقق جزيء من سم العنكبوت، يعمل فريق من جامعة كوينزلاند بأستراليا على دراسته، نتائج واعدة ليصبح علاجا للنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقد أظهر البروفيسور ناثان بالبانت والبروفيسور غلين كينغ من معهد العلوم البيولوجية الجزيئية بجامعة كوينزلاند في وقت سابق أن الدواء المرشح (Hi1a) يحمي الخلايا من الأضرار الناجمة عن النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بحسب دراسة نشرها موقع روسيا اليوم نقلا عن «ميديكال إكسبريس».

ويقول الدكتور بالبانت إنهم أجروا دراسة لاحقة أخضعت الدواء لسلسلة من الاختبارات قبل السريرية المصممة لتقليد سيناريوهات العلاج الواقعية.

 فعال في حماية القلب
وأضاف الدكتور بالبانت «تعد هذه الاختبارات خطوة كبيرة نحو مساعدتنا على فهم كيفية عمل (Hi1a) كعلاج - في أي مرحلة من الأزمة القلبية يمكن استخدامه وما هي الجرعات التي ينبغي أن تكون. لقد أثبتنا أن (Hi1a) فعال في حماية القلب باعتباره الدواء الوحيد الوقائي للقلب الذي وصل إلى المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. والأهم من ذلك، وجدنا أنه يتفاعل فقط مع الخلايا الموجودة في المنطقة المصابة من القلب أثناء النوبة ولا يرتبط بالمناطق الصحية في القلب، ما يقلل من فرصة حدوث آثار جانبية».

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واكتشف البروفيسور كينغ، الذي فاز مؤخرا بجائزة رئيس الوزراء للابتكار لتطويره أول مبيدات حشرية في العالم من سم العنكبوت، المادة في سم عنكبوت الشبكة القمعية الأسترالي.

أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة 
وقال البروفيسور كينغ: «يمكن لـ(Hi1a) أن يقلل الضرر الذي يلحق بالقلب والدماغ أثناء النوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق منع موت الخلايا الناجم عن نقص الأكسجين. لقد قدمت دراسات الاختبار والسلامة التي أجريناها من منظمات بحثية مستقلة أدلة على أنه يمكن أن يكون علاجا فعالا وآمنا».

وأشار البروفيسور مارك سميث، الباحث في جامعة كوينزلاند، إلى أن أمراض القلب والأوعية الدموية هي السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم.

مضيفا: «معظم الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية تكون بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومع ذلك لا توجد أدوية في السوق تمنع الضرر الذي تسببه. إن التوصل إلى دواء فعال لعلاج النوبات القلبية سيكون له تأثير عالمي، ما يوفر اختراقا لتحسين حياة الملايين من الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب».

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