«قلوب صغيرة» تستهدف إجراء50 عملية قسطرة للاطفال في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تبدأ حملة «القلوب الصغيرة - ليبيا» زيارتها الثامنة للمركز الوطني للقلب في تاجوراء، حيث تستهدف إجراء 50 حالة قسطرة علاجية للأطفال مجانا على يد الفريق الطبي المكون من ثلاثة استشاريين قلب أطفال واستشاري تخدير.

يشار إلى أن عمليات القسطرة ستجري لأطفال جاءوا من بنغازي والمرج وسبها وغريان وطرابلس ومدن أخرى، وبعضهم ينتظر منذ سنوات.

ويضم الفريق الطبي ممرضة عمليات وفنيا ومديرا للحملة، وستجرى عمليات القسطرة مجانا، حيث لن يتحمل المريض أي تكاليف، وكذلك المستشفى، بعدما تبرع بنك «أيه بي سي» (ABC) للحملة بـ70 ألف يورو، لعلاج هؤلاء الأطفال.

وداخل قسم أطفال القلب بالمركز، يجري الطاقم الطبي المساعد تجهيز الحالات وتقييمها بإشراف د. سارة الكومشي، لمعاونة الطاقم الطبي البريطاني، الذي وصل أمس السبت إلى المركز الوطنى للقلب بتاجوراء، ويتكون من ثلاثة استشاريين قلب أطفال واستشاري تخدير وممرضة عمليات وفنى ومدير الحملة، لإجراء 50 عملية قسطرة علاجية مجانية للأطفال في ليبيا.

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وفي يناير الجاري، زار طاقم طبي مصري المركز، حيث أجرى 12 عملية قلب مفتوح لأطفال، منهم خمس عمليات أجرتها د. صفاء بن خليل.

كما أجرى فريق مصري زائر مختص في جراحة تشوهات قلب أطفال حديثي الولادة عشر عمليات قسطرة قلبية في مركز «زليتن الطبي»، ضمن خطة حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» التى أطلقتها لتوطين العلاج بالداخل في ديسمبر 2023.

وأجرى الفريق عمليتي إقفال ثقب بين الأذينين، وثلاث عمليات وصلة شريانية، وعمليتي توسيع للصمام الرئوي، بالإضافة إلى ثلاث عمليات أخرى أجريت وفق القوائم المحددة من قِبل اللجان الطبية التابعة لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية.

الفريق الطبي يستعد لاجراء عمليات قسطرة لأطفال ليبيا

الفريق الطبي يستعد لاجراء عمليات قسطرة لأطفال ليبيا

أحد أفراد الفريق الطبي الذي يستعد لاجراء عمليات قسطرة لأطفال ليبيا

تجهيز الأطفال لإجراء عمليات الفلب

تجهيز الأطفال لإجراء عمليات الفلب