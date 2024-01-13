تسخين العسل يفقده قيمته الغذائية

القاهرة - بوابة الوسط

تنتشر أحيانا بعض المقولات المضللة عن تحول بعض الأطعمة إلى السمية بتسخينها، ومن تلك الشائعات ما قيل عن العسل الذى بالفعل يفقد الكثير من الخصائص المفيدة بتسخينه.

ويشير خبير التغذية وعلم الوراثة الغذائية الدكتور أندريه زولوتاريف، في مقابلة مع إذاعة «سبوتنيك»، إلى أن هناك اعتقادا مفاده أن العسل يصبح ساما وخطرا على الصحة بعد تسخينه، حسب شبكة الأنباء الروسية «آر تي».

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ويوضح: «يضطر الكثيرون إلى تسخين العسل عندما يفقد سيولته. وبالفعل، فإن عملية التسخين تعيده مرة أخرى إلى حالته السائلة بعد تغير شبكته البلورية وبنيته الجزيئية. لكن تنتشر معلومات كثيرة تفيد بأن العسل يكتسب خصائص سامة بعد تسخينه، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة».

ويضيف زولوتاريف: «يحتوي العسل على أكثر من 600 خاصية مفيدة. لكنه في الواقع يفقد عددا من خصائصه المفيدة بسبب عملية التسخين، مثل بعض الإنزيمات والفيتامينات الحساسة للمعالجة الحرارية فقط، إلا أنه لا يكتسب خصائص سامة أبدا».

الحمام المائى لتسخين العسل

وينصح الخبير بتسخين العسل بطريقة صحيحة، للحفاظ على خصائصه المفيدة قدر الإمكان.

وينبه إلى أنه «لا ينبغي تسخين العسل في الميكروويف، أو اللجوء إلى الطريقة التقليدية الخاطئة، ألا وهي وضع وعاء فيه ماء على الموقد، ووضع الإناء الذي يحتوي على العسل في هذا الماء».

ويوضح زولوتاريف: «الطريقة الصحيحة لتسخينه هي استخدام الحمام المائي بصب ماء مغلي في حاوية، والانتظار إلى أن تنخفض درجة حرارته إلى 80 درجة مئوية، وبعدها يوضع إناء العسل المغلق في هذا الماء. وبعد نصف ساعة، تنخفض درجة حرارة الماء، ما يتطلب سكب جزء منه، وإضافة الماء الساخن. هذه الطريقة تسمح بالحفاظ على أعلى نسبة من الخصائص المفيدة للعسل».