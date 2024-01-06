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مئة إجراء لمكافحة الوحدة الـ«قاتلة» بألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:21 مساء
مئة إجراء لمكافحة الوحدة الـ«قاتلة» بألمانيا
دراسات تشير إلى خطورة الوحدة على الصحة العامة. (أرشيفية: الإنترنت)
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وافقت الحكومة الفيدرالية مؤخرًا في ألمانيا على ورقة استراتيجية تضم أكثر من مئة إجراء لمكافحة الوحدة، بعد أن أكدت دراسات أنها قد تؤدي إلى الموت.

وأشارت بعض الدراسات إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة في حياتهم باستمرار، ويحذر الخبراء من تبعاتها، مما دفع بعض الدول إلى إنشاء مؤسسات خاصة بهذا الشأن، وبعضها لديها وزارات مخصصة للوحدة، كما هو الحال في المملكة المتحدة، وفقا لموقع «دويتش فيلة»

وتعد الوحدة، وفقًا للمتخصصة في علم النفس سوزان بوكر من جامعة فيتن-هيرديك بولاية وستفاليا شمال الراين، خطرًا صحيًا كبيرًا. وتشير الباحثة إلى أن أسباب الوحدة غالبًا تكون فردية وصعبة التعميم، وتتضمن نقص الاتصالات وضعف العلاقات وقلة القرب.

زيادة ملحوظة في معدل الوفيات
وأظهرت دراسة علمية أميركية أن شعور الوحدة يؤدي إلى زيادة ملحوظة في معدل الوفيات على مدى ثماني سنوات، حيث فحص الباحثون بيانات 9032 مشاركًا.

يعاني الكثيرون من الوحدة في مراحل مختلفة من حياتهم، مثل بداية الدراسة والتدريب والعمل والتقاعد، أو بعد الانفصال أو فقدان أحد أفراد الأسرة. ويؤدي الشعور المستمر بالوحدة إلى زيادة في معدل الوفيات في وقت لاحق، وهو ما أظهرته الدراسة الأميركية، بحسب موقع جريدة «برلينر تسايتونغ».

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وتؤثر الوحدة على ضغط الدم وشيخوخة الذاكرة والجهاز القلبي الوعائي. وقد أظهرت نتائج دراسة سابقة لنحو 150 دراسة عالمية قبل بضع سنوات أن الأشخاص الذين يشعرون بالرضا عن جودة وكمية علاقاتهم الاجتماعية يعيشون في المتوسط لفترة أطول. 

ويعتبر مخاطر الوفاة بسبب الوحدة مقارنة بعوامل الخطر مثل التدخين وتناول الكحول، حتى تفوق تأثير عوامل الخطر مثل قلة النشاط البدني والبدانة، كما تلعب المشاكل المالية واستخدام التكنولوجيا بشكل مفرط دورًا في زيادة الشعور بالوحدة.

يشدد الخبراء على أهمية بناء علاقات اجتماعية في سن مبكرة تستمر حتى في الكبر، لتجنب صعوبة العثور على أصدقاء جدد في المستقبل. كما يُشجع على البحث عن صداقات داخل وخارج مكان العمل.

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