أطباء يحذرون من تناول الألبان النباتية

القاهرة - بوابة الوسط

زاد الإقبال في الآونة الأخيرة على تناول الألبان النباتية، خصوصاً تلك المشتقة من حليب الشوفان وفول الصويا واللوز، وسط تنامي الاهتمام بالنظام النباتي.

ونقل موقع «العربية» مخاوف الأطباء من زيادة شعبية الألبان النباتية كبديل لمنتجات الألبان، ما من شأنه أن يسهم في ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون نقص الفيتامينات، لأن محتواها الغذائي لا يشبه محتوى حليب الأبقار.

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وقال أستاذ علم الأوبئة والتنمية البشرية في جامعة ساوثهامبتون كيث جودفري، في تقرير لجريدة «التلغراف» البريطانية، إن «أحد الأشياء التي لا تحظى بالتقدير هو انخفاض تناول منتجات الألبان من حليب الأبقار في المملكة المتحدة».

حليب الأبقار أغنى بالفيتامينات

وتابع: «استبدال حليب اللوز وحليب الصويا وأشياء من هذا القبيل بحليب الأبقار لا يوفر الفائدة نفسها، إذ إن حليب الأبقار مصدر جيد لعديد الفيتامينات، ومحتواه الغذائي أعلى من محتوى الحليب النباتي».

وأضاف أن النباتيين كانوا أكثر عرضة لتناول نظام غذائي غني بالفيتامينات والمغذيات، لأنهم يدركون ما هي الأطعمة التي يحتاجون إليها. في حين أن أولئك الذين يشربون حليب الشوفان في قهوتهم، على سبيل المثال، هم أكثر عرضة للخطر، لأنهم قد لا يدركون نقص المغذيات.

وبالمقارنة مع حليب الشوفان، يحتوي حليب البقر على المزيد من البروتين، وكذلك فيتامين B2 والحديد والمغنيسيوم واليود. كما يوجد فيتامين B12 بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية فقط.

وأشار جودفري إلى «أن التحرك نحو المزيد من الأنظمة الغذائية القائمة على النباتات بسبب تهديد تغير المناخ حتمي وضرورى، لكنه سيجلب معه تحديات فيما يتعلق بنقص بعض الفيتامينات والمعادن».

واستطرد: «يمكن أن تكون الأنظمة الغذائية النباتية صحية، ولكن عليك أن تعمل بجد أكبر للحصول على بعض هذه الفيتامينات والمعادن».

أعلى مبيعات لبدائل الألبان في أوروبا

ووفقا لشركة «ستاربكس»، تتمتع بريطانيا بأعلى مبيعات لبدائل الألبان في أوروبا، التي شكلت 16% من مبيعات المشروبات هذا العام.

وأنفق البريطانيون ما يقدر بنحو 146 مليون جنيه إسترليني على حليب الشوفان في العام 2020، ارتفاعا من 74 مليون جنيه إسترليني في العام 2019، وفقًا لموقع «Food and Beverage Insider».

وثاني أكثر بدائل الألبان شيوعًا هو حليب اللوز، الذي ارتفع من 96 مليون جنيه إسترليني في العام 2019 إلى 105 ملايين جنيه إسترليني في العام الماضي.

وبشكل عام، وصلت جميع مبيعات الحليب النباتي في بريطانيا إلى ما يقدر بـ394 مليون جنيه إسترليني، ما يمثل زيادة بـ32% عن العام 2019. بينما قدرت مبيعات حليب الأبقار بنحو 3.2 مليار جنيه إسترليني.