تقرير أسترالي يحذر من مشكلات صحية يتعرض لها العمال في مصانع المأكولات الحراقة

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه عمال في مصنع أسترالي تابع لشركة «بيبسيكو» الأميركية أعراضاً صحية تشمل العطس والسعال والتهيج في العين، بسبب تعرضهم لتوابل مخصصة لصنع وجبات خفيفة «حارقة للغاية» من علامتي دوريتوس وتشيتوس، وفق خلاصات تقرير سلمته نقابة وطنية إلى السلطات.

وقال ناطق باسم وكالة الصحة والسلامة الأسترالية في مكان العمل، اليوم الجمعة، إن الهيئة تُراجع النص لتحديد ما إذا كان يلزم اتخاذ إجراءات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وعبّر موظفون في مصنع شركة «سميث سناك فود» في أديليد (جنوب) عن «صعوبة في التنفس»، بحسب التقرير الصادر عن «اتحاد العمال المتحد»، الذي تحدث أيضا عن أعراض أخرى تشمل العطس والسعال والتهيج على مستوى العين والجلد..

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وقال النقابيون إن أحد عشر من العمال الثلاثة عشر الذين جرت مقابلتهم، والذين كانوا يعملون في الفترة الزمنية نفسها، ظهرت عليهم أعراض المرض.

وعلى صعيد المنتجات الحراقة التي تضم «توابل حارة»، يجري تحديد «آلة تتبيل» لتوزيع التوابل في جميع أنحاء المصنع كل أسبوعين.

ا رتداء الكمامة إلزامي

وشدد ناطق باسم شركة «بيبسيكو» العملاقة، مالكة الموقع المذكور، على أن سلامة الموظفين هي «أولويتها الرئيسية»، وأضاف أن المصنع يتبع بروتوكولات السلامة للمنتجات التي تضم توابل حارة.

وأكد أنه «لتعزيز إجراءات (السلامة) هذه في موقعنا في أديليد، يُعدّ ارتداء الكمامة إلزامياً أثناء إنتاج هذا المنتج، ونعمل على تركيب مراوح إضافية».