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فقدان الوزن السريع يسبب خللا هرمونيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 10:09 صباحا
فقدان الوزن السريع يسبب خللا هرمونيا
ميزان لقياس الوزن. (أرشيفية: الإنترنت)
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يؤكد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن الانتظام في تناول الوجبات اليومية في توقيت واحد ودائم من شأنه تحقيق توازن هرموني لدى الشخص بدرجة كبيرة.

وأوضح مياسنيكوف أسباب تأكيده على ضرورة تجنب الصيام المتقطع - الذي يتبعه الأشخاص الذين يعانون من السمنة بغرض فقدان الوزن - بأن اتباع هذه الطريقة لفقدان الوزن السريع من شأنها أن تتسبب في حدوث خلل هرموني، حسب «RT».

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ودلل على نظريته بما أظهرته الدراسات في هذا المجال بأن النظام الهرموني يتحكم بوزن الشخص. لذلك لتجنب اختلال النظام الهرموني من المهم تناول الطعام بصورة منتظمة وتجنب فترات الصيام وتقلبات الوزن المفاجئة.

ويشير الطبيب إلى أن الانخفاض المفاجئ في الوزن ثم ارتفاعه مرة أخرى بصورة مفاجئة أيضا يتعامل معه الجسم على أنه أمر طبيعي وبالتالي يصعب التحكم في خفض الوزن مرة أخرى، لذلك فإن الحفاظ على وزن ثابت من شأنه الحفاظ على النظام الهرموني.

ونوه بضرورة ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة في حالة الرغبة في التخلص من الوزن الزائد واستشارة الطبيب واتباع نظام غذائي صحي.

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