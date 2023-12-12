الاتحاد الأوروبي يجيز دواء للقضاء على سرطان بطانة الرحم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الأدوية البريطانية «غلاسكو سميث كلاين» «جي إس كاي» الإثنين أنها حصلت على مواقفة أوروبية لبيع «جيمبرلي» الذي يستخدم لعلاج النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم ويعطى بالتزامن مع علاج كيميائي.

«الصحة العالمية» تكشف عن متحور لـ«كوفيد - 19» لا يزال يمثل تهديدا

وأشارت «جي إس كاي»، في بيان، إلى أن «المفوضية الأوروبية أجازت بيع «جيمبرلي» الذي يؤخَذ مع الكاربوبلاتين والباكليتاكسيل (علاج الكيميائي) لدى النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتشف لديهن حديثا أو كان متكررا» وفقا لوكالة «فرانس برس».

العلاج في فترة تقدم المرض

واتخذ هذا القرار استنادا إلى دراسة أظهرت تأثيرا إيجابيا للعلاج في ما يخص الاستمرار من دون تقدم السرطان، أي الفترة التي لا يتفاقم خلالها السرطان لدى المريض، والبقاء على قيد الحياة عموما.

العلم يستحدث دواء من البراز لتجديد الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء

وسبق أن وافقت السلطات الصحية في دول أخرى منها الولايات المتحدة في نهاية الصيف، على بيع «جيمبرلي».