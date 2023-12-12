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الاتحاد الأوروبي يجيز دواء للقضاء على سرطان بطانة الرحم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 ديسمبر 2023, 01:41 مساء
الاتحاد الأوروبي يجيز دواء للقضاء على سرطان بطانة الرحم
مقر شركة الصناعات الدوائية البريطانية "جي اس كاي" في لندن في الثاني فبراير 2022 (أ ف ب)
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أعلنت شركة الأدوية البريطانية «غلاسكو سميث كلاين» «جي إس كاي» الإثنين أنها حصلت على مواقفة أوروبية لبيع «جيمبرلي» الذي يستخدم لعلاج النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم ويعطى بالتزامن مع علاج كيميائي.

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وأشارت «جي إس كاي»، في بيان، إلى أن «المفوضية الأوروبية أجازت بيع «جيمبرلي» الذي يؤخَذ مع الكاربوبلاتين والباكليتاكسيل (علاج الكيميائي) لدى النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتشف لديهن حديثا أو كان متكررا» وفقا لوكالة «فرانس برس».

العلاج في فترة تقدم المرض
واتخذ هذا القرار استنادا إلى دراسة أظهرت تأثيرا إيجابيا للعلاج في ما يخص الاستمرار من دون تقدم السرطان، أي الفترة التي لا يتفاقم خلالها السرطان لدى المريض، والبقاء على قيد الحياة عموما.

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وسبق أن وافقت السلطات الصحية في دول أخرى منها الولايات المتحدة في نهاية الصيف، على بيع «جيمبرلي».

سرطان بطانة الرحم الأكثر شيوعا
ويصيب سرطان بطانة الرحم النساء بعد انقطاع الطمث عادة، ويظهر بداية في طبقة الخلايا التي تشكل البطانة الداخلية للرحم، ويعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا، إذ يبلغ عدد الإصابات به نحو عشرة آلاف سنويا في فرنسا. ومع أن الأمل في علاجه أفضل نسبيا مقارنة بالسرطانات النسائية الأخرى كعنق الرحم والمبيض، يبقى سببا لعدد كبير من الوفيات.

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