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دراسة: الغذاء الصحي يطيل عمر الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 11:07 مساء
دراسة: الغذاء الصحي يطيل عمر الإنسان
أصناف من المكونات الغذائية الصحية (الإنترنت)
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توصلت دراسة حديثة إلى أن اتباع نظام غذائي صحي يمكنه أن يطيل عمر الإنسان بمقدار 10 سنوات مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غير صحي.

الدراسة التي نشرتها صحيفة «إنديان إكسبرس»، أجراها باحثون على قرابة نصف مليون مشارك؛ بناءً على خياراتهم الغذائية وتتبعوا كيفية تطور هذه العادات. وكشف نموذج الدراسة أن الأفراد في الأربعينيات من العمر الذين تحولوا من نظام غذائي غير صحي إلى نظام صحي يمكن أن يشهدوا زيادة حوالي 10 سنوات إلى متوسط العمر المتوقع.

أما الأشخاص الين انتقلوا من نظام غذائي متوسط (على عكس النظام الغذائي غير الصحي بشكل واضح)، أشارت الدراسة إلى زيادة في متوسط العمر المتوقع بمقدار 3.1 سنة للنساء وأعلى قليلاً 3.4 سنة للرجال.

ومن اللافت للنظر أن الأفراد في السبعينيات من العمر الذين أجروا تحسينات غذائية مماثلة ارتبطوا بزيادة حوالي خمس سنوات في متوسط العمر المتوقع. وتؤكد النتائج التأثير المحتمل للخيارات الغذائية على الصحة العامة وطول العمر، خاصة عند تنفيذها في وقت مبكر من الحياة.

وقالت إخصائية التغذية في مستشفيات كير سامينا أنصاري، إن طول العمر المتزايد يرتبط بالفوائد العديدة لنظام غذائي صحي لعدة عوامل، لافتة إلى أن تناول الدهون غير الصحية والسكر والصوديوم، يمكن أن يساهم، إذا تم استهلاكها بشكل زائد، في تطور الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

وأضافت أن زيادة الألياف والفيتامينات والمعادن تلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة والحماية من الأمراض المزمنة، فضلاً عن تحسين صحة الأمعاء.

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