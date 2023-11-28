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منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة بالصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 03:54 مساء
منظمة الصحة العالمية: لم يجر التوصل لمسببات أمراض جديدة في الإصابات الأخيرة بالصين
سيارة إسعاف تغادر مستشفى للأطفال في بكين - الصين، 24 نوفمبر 2023. (رويترز)
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لم يجر التوصل إلى مسببات أمراض جديدة أو غير مألوفة في ارتفاع حالات الإصابة الأخيرة بالأمراض التنفسية الذي تشهده الصين، مرجحة أن تكون هذه الزيادة نابعة من تزايد إصابة الأطفال بجراثيم كانوا يتجنبونها عامين بسبب الإجراءات الوقائية التي فرضت لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية أن ارتفاع الإصابات لم يتجاوز المستوى الذي كانت عليه قبل تفشي فيروس كورونا، مؤكدة عدم اكتشاف مسببات أمراض جديدة أو غير معتادة بين حالات الإصابة الحديثة.

زيادة أمراض الجهاز التنفسي مشكلة عالمية
وقالت القائمة بأعمال مدير إدارة التأهب للأوبئة والوقاية منها في المنظمة الدولية، ماريا فان كيرخوف، في هذا السياق، إن زيادة حالات الأمراض ناجمة على ما يبدو عن ارتفاع عدد الأطفال الذين يصابون بجراثيم تسبب أمراضا كانوا يتجنبونها عامين بسبب الإجراءات الوقائية التي كانت قد فُرضت خلال جائحة «كوفيد-19».

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وقال الناطق باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية مي فنغ، الأحد، إن الزيادة في أمراض الجهاز التنفسي الحادة مرتبطة بانتشار متزامن لعدة أنواع من مسببات الأمراض، أهمها الإنفلونزا.

وباتت مسألة زيادة أمراض الجهاز التنفسي مشكلة عالمية الأسبوع الماضي، حين طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيد من المعلومات، مشيرة إلى تقرير صادر عن برنامج رصد الأمراض الناشئة بخصوص أطفال مصابين بالتهاب رئوي لم يجر تشخيصه بعد.

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