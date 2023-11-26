عصر جديد لعلاج السمنة وسط دعوات إلى الحذر في استخدام أدوية السكري

القاهرة - بوابة الوسط

دخل علاج السمنة عصراً جديداً بفضل أدوية مصممة أساساً ضد السكري، لكنها تسهم أيضاً في خفض الوزن ومواجهة هذا المرض المزمن الذي يشكّل آفة عالمية في مجال الصحة العامة. إلاّ أن أصواتاً كثيرة تدعو إلى الحذر فيما يتعلق بالاستخدام المحرّف لهذه المنتجات.

أدوية السكري لإنقاص الوزن

وتقوم هذه الأدوية الجديدة على مكوّن شبيه بهرمون «الغلوكاكون» أو «جي إل بي-1» الناجم من الأمعاء، الذي يعزز إفراز البنكرياس الأنسولين، ويرسل إشارة شبع إلى الدماغ بعد تناول الطعام، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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وبالتالي، توصف الأدوية القائمة على «جي إل بي-1» لعلاج السمنة أو الوزن الزائد المترافقين مع عوامل اعتلال.

وقالت أستاذة التغذية في مستشفى «بيتييه - سالبيتريير» مديرة وحدة أبحاث التغذية والسمنة في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية، كارين كليمان: «إننا نلمس تأثيرات على فقدان الوزن لم نشهدها سابقاً مقارنة بأدوية أخرى، وهذه النتائج قد تقارب جراحة السمنة».

دراسة تحذر من خطورة استخدام أدوية السكري في إنقاص الوزن

ووصفت ذلك بأنه بمثابة «تغيير حقيقي في هذا المجال». لكنها أكدت أن هذه الأدوية لا تُعالج المرض على الإطلاق، إذ أن وقف العلاج يؤدي إلى معاودة اكتساب الوزن.

ثورة دوائية ومجتمعية

ورأى الخبير الاقتصادي في مجال الصحة «فريديريك بيزار» أنها «ثورة دوائية ومجتمعية حقيقية». لكنه شدّد على ضرورة توخّي الحذر، «كما هي الحال بالنسبة إلى أي دواء جديد».

وأسهم تناوُل عدد من المشاهير ونجوم شبكات التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم فوائد هذه الأدوية في إنقاص الوزن في تعزيز الإقبال الكبير عليها، لاقتناع كثر بأنها الطريقة الأكثر فاعلية للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة.

استثمارات ضخمة للتطوير والتوسع في الإنتاج

وأعلنت «نوفو نورديسك»، التي تعدّ من أبرز الشركات الدوائية في مجال مرض السكري، استثمارا جديدا بـ2.1 مليار يورو في موقع لإنتاج مضادات السكري بجنوب غرب باريس.

بينما تحذّر السلطات الصحية الفرنسية باستمرار من احتمال حصول نقص في الكميات المتوافرة من هذا الدواء، الضروري لمرضى السكري.

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حقن مزيفة

ووصل التهافت على «أوزمبيك» إلى درجة انتشار حقن مزيّفة لهذا الدواء، وفق ما حذرت منه السلطات الصحية الأوروبية والفرنسية في الآونة الأخيرة.

الآثار الجانبية

ويمكن أن تكون لهذا النوع من الأدوية، المسماة نظائر «جي إل بي-1»، آثار جانبية مثل الغثيان والقيء واضطرابات الجهاز الهضمي.

وشددت البروفيسورة «كارين» على أن هذه الأدوية يجب أن توصف بحكمة وبطريقة منظمّة، لأنه مجال حساس شهد إخفاقات عدة في الماضي. وأضافت: «المسألة الحقيقية هي المدى الطويل جداً، حيث لاحظنا أن ثمة أشخاصاً يستجيبون لهذه العلاجات، والبعض الآخر لا، لسبب غير مفهوم».

تكلفة العلاج

ويكمن الجانب السلبي الآخر في طريقة أخذ هذا الدواء، إذ لا تزال يقتصر على الحقن، والأهم في سعره وعواقبه على موازنة الصحة، إذ يكلف العلاج مثلاً ألف دولار شهرياً للمريض في الولايات المتحدة.

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استثمارات بالمليارات

وباتت المجموعات الدوائية الرائدة في هذا المجال أبرز المستفيدين من هذا التقدّم في علاج السمنة، إذ أصبحت «نوفو نورديسك»، التي تُنتج «ويغوفي» ضد السمنة و«أوزمبيك» ضد السكري، الشركة الأوروبية ذات القيمة السوقية الأكبر في سبتمبر، وفي الصدارة أيضاً في هذا المجال مجموعة أخرى، هي الأميركية «إيلاي ليلي» التي تصنّع «تيرزيباتايد» و«مونجارو».

وتتقدم الاستثمارات بسرعة - بمليارات اليورو - لتلبية الطلب وزيادة الطاقة الإنتاجية، بينما توقع الاتحاد العالمي للسمنة أن يعاني نحو ملياري شخص في العالم السمنة (مؤشر كتلة الجسم أكبر من 30 كلغ/م2) بحلول العام 2035.

في حين تعدّ الشركات المصنّعة حلولاً أخرى، إذ قالت البروفيسورة «كليمان»: «في السنوات المقبلة، سنشهد أدوية تتكون من مزيج بين هرمونين أو ثلاثة هرمونات».

وفي مدينة ليون الفرنسية، تعمل شركة «أدوسيا» للتكنولوجيا الحيوية على تطوير «أنسولين» مدمج مع «الأميلين»، للاستعاضة به عن الأنسولين الذي يسبب زيادة/فقدان الوزن للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.

وقال رئيس هذه الشركة «أوليفييه سولا»: «نحن في عصر جديد.. عصر هرمونات الشبع، ولم نعد في عصر مثبطات الشهية».