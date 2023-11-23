القهوة قد تقلل من أعراض «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت دراسة صينية جديدة أن شرب كوب إلى كوبين من القهوة يومياً يمكن أن يقلل من شدة الأعراض الخاصة بفيروس «كورونا».

ووفق شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد أظهرت الأبحاث السابقة أن اتباع نظام غذائي غني بالبوليفينول، وهي فئة من المركبات الموجودة في كثير من الأطعمة النباتية التي تعمل بوصفها مضادات للأكسدة، يمكن أن يعزز جهاز المناعة، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة.

ونظراً لأن القهوة تحتوي على هذه المركبات، فقد بحث فريق الدراسة الجديدة فيما إذا كان تناولها بشكل يومي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأعراض «كورونا» الشديدة.

وأجريت الدراسة على 64 مشاركاً بالغاً سبق أن أصيبوا بفيروس «كورونا»، وقد نظر الباحثون في البيانات الصحية الخاصة بشدة مرضهم، وفي عادات تناولهم للقهوة.

ووجد الفريق أن تناول كوب أو كوبين من القهوة يومياً قلل من شدة أعراض الفيروس، وساعد في منع إصابة الأشخاص بمتغيرات متعددة تابعة له.

الفوائد تنطبق على جميع أنواع القهوة

ولفت الباحثون إلى أن هذه الفوائد تنطبق على القهوة المطحونة والقهوة سريعة التحضير، وكذلك القهوة منزوعة الكافيين.

وكتب الباحثون في دراستهم: «لقد أسهمت القهوة في منع بروتين (سبايك) الموجود على سطح الفيروس من الارتباط بإنزيم (ACE2)، وهو المستقبل الأساسي لفيروس«كورونا» والموجود في الرئتين، كما أنها قللت من نشاط البروتينات والإنزيمات المرتبطة بالأعراض الحادة لـ(كورونا)».

وهذه الدراسة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن ذكرت دراسة أخرى أجريت في العام 2021، واعتمدت على تحليل بيانات ما يقرب من أربعين ألف مشارك من بنك المعلومات الحيوية في المملكة المتحدة، أن كوبا من القهوة يمكن أن يوفر بعض الحماية ضد عدوى مرض «كورونا».

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون فنجاناً واحداً أو أكثر من القهوة يومياً كانت لديهم فرصة أقل بنسبة 10% للإصابة بفيروس «كورونا» القاتل، مقارنة بأولئك الذين لا يستهلكون القهوة على الإطلاق أو الذين يستهلكون أقل من كوب واحد يومياً.

وسبق أن توصلت دراسات سابقة إلى أن شرب القهوة يساعد في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، وفي محاربة الاكتئاب وزيادة الشعور بالسعادة، وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات.