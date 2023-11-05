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أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.. تعرف عليها

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأحد 05 نوفمبر 2023, 02:41 مساء
أفضل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.. تعرف عليها
أطعمة غنية بالبوتاسيوم. (الإنترنت)
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يعد البوتاسيوم من أهم العناصر الغذائية التي يجب أن تحتوي عليها الحمية اليومية، لأنه معدن حيوي لمجموعة متنوعة من الوظائف في الجسم، منها ما يتعلق بالقلب والجهاز العصبي والعضلات.

ويساعد الحصول على كمية كافية من البوتاسيوم بنظامك الغذائي في خفض مستويات ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. كما أن الجسم يحتاج ما يكفي منه، لإحداث توازن في السوائل، وعمل الخلايا والجهاز العصبي بشكل سليم، كما نقل موقع «EatThis».

أهمية البوتاسيوم للجسم
يساعد البوتاسيوم في تنظيم تقلص العضلات بالمعدل الصحي، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بوظائف القلب. ويتركز 80% من البوتاسيوم بالجسم في العضلات الهيكلية، لهذا عدم الحصول على قسط كافٍ منه يسبب ضعف العضلات.

وحددت إدارة الغذاء والدواء الأميركية القيمة اليومية للبوتاسيوم بـ4700 مليغرام للبالغين والأطفال فوق 4 سنوات.

وتشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم: الفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان والزبادي، وكذلك الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم وبعض الأسماك والحبوب.

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أطعمة غنية بالبوتاسيوم
الطماطم المجففة من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، الذي يشكل 20% بكل كوب منها. وهناك أيضا قرع العسل، فهو من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم، ويوفر 19% من الاحتياجات اليومية للجسم. كما أنه غني بمضادات الأكسدة وفيتاميني إيه وسي والألياف.

والسبانخ أيضا تحتوي على ما يقرب من 18% من الاحتياجات اليومية من البوتاسيوم. كما أنها تحتوي على نسب مرتفعة من فيتاميني إيه وسي والكالسيوم.

ويحتوي العدس على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم، الذي يشكل 15% من الاحتياجات اليومية. كما أن العدس مصدر جيد للألياف والبروتينات.

ومن الحبوب الأخرى الغنية بالبوتاسيوم اللوبيا التي تحتوي على 13% من الاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى 6 غرامات من البروتين و5 غرامات من الألياف في الوجبة الواحدة.

فواكه غنية بالبوتاسيوم
ومن الفواكه الغنية بالبوتاسيوم البرتقال، بالإضافة إلى كونه غنيا بفيتامين سي، وهو ما يجعله مثاليا لمحاربة نزلات البرد. وهناك الموز من أكثر الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم.

والأفوكادو الذي يحتوي على ما يقرب من 15% من القيمة اليومية من البوتاسيوم، بالإضافة إلى 10 غرامات من الألياف والدهون الصحية.

صدور الدجاج واللحوم
كما تحتوي صدور الدجاج على كميات كبيرة من البوتاسيوم، إذ تحتوي حصة ثلاث أونصات على 8% من القيمة اليومية. كما أن تناول صدر كامل يعني تناول 806 مليغرامات من البوتاسيوم، ما يعادل 17% من القيمة اليومية.

وتحتوي شرائح اللحم «ستيك» على نسبة كبيرة من البروتين والحديد وجرعة كبيرة من البوتاسيوم، وهو ما يساعد في الحفاظ على صحة العضلات.

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