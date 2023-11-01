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فرنسا تجيز دواء «جيمبرلي» لسرطان بطانة الرحم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 01 نوفمبر 2023, 10:47 صباحا
فرنسا تجيز دواء «جيمبرلي» لسرطان بطانة الرحم
مقر شركة الصناعات الدوائية البريطانية «جي إس كيه» في لندن 2 فبراير 2022 (أ ف ب)
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أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، الثلاثاء، أنها وافقت وفق آلية تُعرف بـ«الاستحصال المبكر» على دواء لسرطان بطانة الرحم توصلت إليه شركة الأدوية البريطانية العملاقة «غلاسكو سميث كلاين» (جي إس كيه).

وأوضحت الهيئة الوطنية لسلامة الأدوية أن «الاستحصال المبكر» على دواء «جيمبرلي» المُصنع من جزيء «دوستارليماب» أصبح متاحا منذ 23 أكتوبر للنساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتُشف لديهن حديثا أو كان متكررا، حسب وكالة «فرانس برس».

ويصيب سرطان بطانة الرحم النساء بعد انقطاع الطمث عادة، ويظهر بداية في طبقة الخلايا التي تشكل البطانة الداخلية للرحم، ويُعد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا، إذ يبلغ عدد الإصابات به نحو عشرة آلاف سنويا في فرنسا. ومع أن الأمل في علاجه أفضل نسبيا مقارنة بالسرطانات النسائية الأخرى كعنق الرحم والمبيض، يبقى سببا لعدد كبير من الوفيات.

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وسبق أن وافقت السلطات الصحية في دول أخرى، منها الولايات المتحدة في نهاية الصيف، على دواء «جيمبرلي» الذي يجب أن يُعطى بالتزامن مع علاج كيميائي.

وتدرس هيئة الأدوية في الاتحاد الأوروبي ملف هذا الدواء، لكنها لم تتخذ قرارا بعد.

وبالتالي سمحت الهيئة الوطنية الفرنسية لسلامة الأدوية بهذا الدواء قبل الحصول على الضوء الأخضر الأوروبي، ولكن وفق قيود على الوصفات الطبية تنطوي عليها آلية الاستحصال المبكر، إذ لا يُسمَح سوى للأطباء المختصين في علاج الأورام بوصفه، على أن يولى اهتمام كبير برصد الآثار الجانبية.

إلا أن الهيئة الفرنسية أعربت عن اعتقادها أن استخدام «جيمبرلي» في علاج سرطان بطانة الرحم يتسم بالفاعلية والأمان.

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