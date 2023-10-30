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كشف سر جديد لظهور الكدمات من دون سبب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 30 أكتوبر 2023, 11:13 صباحا
كشف سر جديد لظهور الكدمات من دون سبب
سوء المعاملة أو التعرض لصدمة يمكن أن يؤدي لظهور الكدمات.(أرشيفية:الإنترنت)
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يعاني نحو 18% من البالغين من سهولة الإصابة بالكدمات، وفق ما ذكره موقع «ساينس أليرت»، ومن الطبيعي أن نتوقع ظهور كدمة على الجلد بعد حدوث عثرة؛ لكن ماذا لو ظهرت تلك التجمعات الدموية من دون سبب ملحوظ؟

ويشرح رئيس قسم صحة السكان والمناعة، بمعهد «والتر وإليزا هول للبحوث الطبية» في أستراليا البروفسور سانت راين باسريشا، حسبما نقلت جريدة «الشرق الأوسط» «بوصفنا اختصاصيين في أمراض الدم، غالباً ما تُطلب منا النصيحة عندما يشعر الناس بالقلق من تعرضهم للكدمات بسهولة». مضيفا «إذا فهمنا ماذا يفعل الدم في الجسم، والأنظمة المعقدة التي تحمينا من النزيف، فيمكن أن نحل هذا اللغز»، ويتدفق الدم كسائل عبر الأوعية الدموية، إلى الدماغ والعضلات والأعضاء الداخلية، ويحتوي على مكونات متوازنة بعناية لحمايتنا من النزيف في حالة تعرضنا للإصابة، مع تقليل خطر تكوين جلطات دموية خطيرة في الوقت نفسه.

عوامل التخثر تتأثر بالأسباب الموروثة
ويشير باسريشا إلى أنه إذا حدث «ثقب» في وعاء دموي، فيمكن أن يشكل الدم بسرعة كتلة هلامية تعرف بـ«خثرة الدم» لتقليل فقدان الدم إلى الحد الأدنى، حتى يقوم الوعاء بإصلاح نفسه. لذلك إذا كانت لدينا مشكلة تؤثر على عوامل تخثر الدم، أو الصفائح الدموية، أو جدران الأوعية الدموية، فيمكن أن نصاب بسهولة بكدمات، أو حتى بنزيف مثير للمشكلات، موضحا أن عوامل التخثر يمكن أن تتأثر بمجموعة من الأسباب الموروثة أو المكتسبة، مثل مرضى «الهيموفيليا»، وهو اضطراب نزيف وراثي يؤدي إلى عدم تجلط الدم بالشكل الصحيح، كما يمكن أن تسبب أمراض الكبد أيضاً مشكلات في التخثر.

ثاني الأسباب -وفق باسريشا- هو ترقق الأوعية الدموية، نتيجة مشكلات، منها النقص الحاد في فيتامين «سي»، أو الإصابة بـ«فُرْفُرِية هينوخ شونلاين» وهي اضطراب مناعي يؤدي لكدمات في الساق والفخذ، ويمكن أن يكون لدى كبار السن جلد وأوعية دموية هشة؛ ما يزيد من احتمالية الإصابة بالكدمات.

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ويأتي ثالث الأسباب هذه الأسباب في تناول بعض الأدوية، مثل الأسبرين والأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، مثل «الإيبوبروفين»، أو المكملات الغذائية مثل «الجنكة» وفيتامين «E»، التي يمكن أن تعزز سهولة الإصابة بالكدمات، كما تفعل بعض الأدوية المضادة للاكتئاب.

ويؤكد باسريشا كذلك أن الأوعية الدموية تتأثر بسبب سوء المعاملة، أو التعرض لصدمة نفسية. لذلك يجب على الأطباء أن يسألوا بعناية عما إذا كان الشخص قد تعرض لأي إصابات بما في ذلك إساءة معاملة الأطفال أو عنف الشريك الحميم.

كبار السن معرضون للكدمات بسبب الأوعية الدموية الهشة.(أرشيفية: الإنترنت)
كبار السن معرضون للكدمات بسبب الأوعية الدموية الهشة.(أرشيفية: الإنترنت)
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