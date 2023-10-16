«الغذاء والدواء» الأميركية تقترح فرض حظر على منتجات تمليس الشعر الكيميائية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تخطط إدارة الغذاء والدواء الأميركية لتقديم مقترح يفرض حظرا على استخدام منتجات تمليس الشعر مثل منتجات المرخيات الكيميائية بسبب المخاطر الصحية المرتبطة بها.

وتدرس الإدارة قاعدة مقترحة ستفرض حظرا على منتجات تمليس الشعر لا سيما المنتجات التي تحتوي على مادة الفورمالديهايد، والمواد الكيميائية الأخرى التي تطلق الفورمالديهايد، مثل الميثيلين، أو الجليكول، حسبما جاء في الأجندة الموحدة للإدارة، التي تفصل الإجراءات التي تعتزم الوكالات الإدارية إصدارها.

وأوضحت الناطقة باسم الإدارة كورتني رودس أنه في حال صدرت تلك القاعدة ستبدأ إدارة الغذاء والدواء في تلقي التعليقات العامة ومراجعتها، ثم اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى إجراء إضافي كما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية.

علاقة بين منتجات تمليس الشعر والسرطان

ولطالما ربط العلماء بين منتجات تمليس الشعر الكيميائية وزيادة مخاطر الإصابة بأنواع معينة من الأورام السرطانية المرتبطة بالهرومونات، مثل سرطان المبيض وسرطان الثدي والرحم.

وتشير الأبحاث إلى أن حوالي 50% من المنتجات التي يجرى الترويج لها تحتوي على مركبات كيميائية ضارة.

ومن المتوقع أن تقترح إدارة الغذاء والدواء إضافة تحذير يشير إلى أن بعض أنواع منتجات تمليس الشعر الكيميائية مرتبطة ببعض المخاطر الصحية قصيرة الأجل، مثل مشاكل التنفس والحساسية، وأن هذه المواد تُستخدم في بعض المنتجات التجميلية التي تُستخدم على الشعر البشري كجزء من مجموعة من العلاجات الكيميائية والأدوات الحرارية المصممة لتنعيم أو تمليس الشعر.

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دراسة تكشف علاقة منتجات تمليس الشعر بسرطان الرحم

وفي مارس الماضي كتب مشرعان أميركيان هما النائبتين أيانا بريسلي وشونتيل براون رسالة إلى إدارة الغذاء والدواء حثّا فيها الوكالة على إجراء تحقيق شامل وشفاف لتحديد ما إذا كانت المنتجات الكيميائية لتمليس الشعر الموجودة في السوق تحتوي على مواد مسرطنة تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم.

وسبق ووجدت دراسة، منشورة العام الماضي في مجلة معهد السرطات الوطني، علاقة بين استخدام منتجات تمليس الشعر وسرطان الرحم.

ومن بين 34 ألف سيدة في الولايات المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 35 – 74 عاما، وجدت الدراسة معدلات إصابة أعلى بسرطان الرحم بين النساء اللاتي استخدمن منتجات

تمليس الشعر الكيميائية مقارنة بغيرهن.

دعوى قضائية ضد شركات تصنيع منتجات تمليس الشعر

وتنظر محكمة في ولاية ميسوري الأميركية في دعوى قضائية تقدمت بها سيدة ضد شركة «لوريال» وكيانات أخرى تزعم إصابتها بسرطان الرحم بسبب التعرض المنتظم والمطول للمواد الكيميائية الموجودة في منتجات تمليس الشعر التي تنتجها تلك الكيانات.

جرى رفع الدعوى العام الماضي في إلينوي نيابة عن جيني ميتشل، المقيمة في ولاية ميسوري، والتي جرى تشخيص إصابتها بسرطان الرحم في العام 2018 وخضعت لعملية استئصال الرحم بالكامل.

لكن شركة «لوريال» أكدت سلامة منتجاتها، مشددة على أنها تتبع معايير السلامة الأعلى في تصنيع المنتجات كافة. كما اعتبرت أن الدعوى القضائية ضدها ليس لها أي أساس قانوني.